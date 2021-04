Perawat Siloam Palembang Dianiaya, Warganet Serukan #SavePerawatIndonesia

Palembang, Beritasatu.com - Kasus kekerasan fisik yang dialami perawat RS Siloam Sriwijaya, Palembang bernama Christina Ramauli Simatupang (28) ramai diperbincangkan di media sosial, Twitter. Bahkan, kasus ini menjadi trending topik di Twitter dengan tagar SavePerawatIndonesia.

Salah seorang warganet dengan alamat @skidjeuwu mengatakan sama sekali tidak menyangka ada seorang perawat yang bertugas membantu malah mendapatkan penganiayaan.

bisa bisanya ada manusia nyerang manusia lain yang justru membantu, like why the fuckk? if u cant respect the nurses or anything else just take fuckin care of urself alone, om, such an arrogant [euw]#SavePerawatIndonesia #stopkekerasantenagakesehatan pic.twitter.com/LAI64ANQ3Z