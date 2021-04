Menkes Enggan Habiskan Waktu Perdebatkan Vaksin Nusantara

Senin, 19 April 2021 | 07:46 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku enggan ikut masuk dalam perdebatan terkait vaksin Nusantara. Ia menilai, perdebatan itu hanya menyita waktu dan energi.

Menkes meminta semua pihak agar fokus kepada hal-hal yang sifatnya menyelamatkan nyawa di tengah situasi pandemi Covid-19.

“It is completely such a waste of energy and time. Ini mungkin populer, tapi waktu saya habis ditanyain, ngurusin itu,” kata Budi dalam forum diskusi virtual yang mengundang para pemimpin redaksi media massa, Minggu (18/4/2021) malam.

Menkes meminta perdebatan vaksin Nusantara dikembalikan ke jalur yang benar yaitu forum ilmiah seperti seminar dan jurnal. Menurut Menkes, lebih baik dirinya menghabiskan waktu untuk melakukan lobi vaksin ke sejumlah produsen asing dibandingkan terlibat dalam pro kontra vaksin Nusantara.

“Yuk, kita kembalikan ke tatarannya. Saya tahu ini seksi, tapi ini tidak bijak. People are dying,” lanjut Budi.

Budi mengatakan Kementerian Kesehatan mendukung semua penelitian vaksin apalagi produksi dalam negeri. Pasalnya, vaksin tidak hanya berlaku bulanan, melakinkan bertahun-tahun.

“I am more than welcome. Masa kita mau terus-terusan impor?” ujarnya.

Menkes menegaskan vaksin diberikan kepada orang yang sehat, sehingga prosedur pengembangannya harus dilakukan secara baku dan standar. Menkes meminta pembahasan vaksin Nusantara dilakukan di tataran ilmiah oleh para ilmuwan.

“Itu benar-benar harus dibikin kaidah ilmiah dan protokol kesehatan baku dan ketat. Tolong jangan di-cross, short cut, atau cut corners,” tandasnya.

Polemik terkait vaksin Nusantara terus mencuat setelah sejumlah politisi beramai-ramai menjadi relawan dan menyatakan dukungan untuk vaksin Nusantara. Di pihak lain, sejumlah tokoh ikut membuat gerakan serupa untuk mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

