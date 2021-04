Antibodi Vaksin Covid-19 Moderna Bertahan Minimal 6 Bulan

Senin, 19 April 2021 | 10:36 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

London, Beritasatu.com- Antibodi vaksin Covid-19 Moderna bertahan setidaknya 6 bulan. Seperti dilaporkan Reuters, Minggu (18/4/2021), temuan itu diketahui setelah studi lanjutan terhadap 33 orang yang menerima vaksin Covid-19 Moderna Inc.

Dalam uji coba awal, penelitian menunjukkan antibodi vaksin Covid-19 Moderna yang diinduksi masih bertahan hingga enam bulan setelah dosis kedua.

“Aktivitas antibodi tetap tinggi di semua kelompok umur," kata peneliti yang dimuat dalam satu laporan di The New England Journal of Medicine pada Selasa (13/4).

Para peneliti mengonfirmasi temuan tersebut menggunakan tiga tes berbeda.

Awal bulan ini, Pfizer Inc dan mitranya BioNTech SE menyatakan vaksin mereka menggunakan teknologi messenger RNA (mRNA) yang serupa dan tetap sangat efektif selama setidaknya enam bulan.

Para peneliti yang melakukan studi vaksin Moderna akan terus mengikuti perkembangan relawan yang sama untuk melihat apakah antibodi bisa bertahan lebih dari enam bulan.

Para peneliti juga mengevaluasi potensi dosis penguat untuk memperpanjang durasi antibodi dan meningkatkan potensinya melawan varian baru yang lebih menular dari virus corona asli.

Sumber: BeritaSatu.com