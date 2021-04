Hari Ini Indonesia Terima 4 Juta Dosis Vaksin Astrazeneca Skema Covax

Senin, 26 April 2021 | 13:20 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia dijadwalkan kembali menerima vaksin Covid-19 tahap kesembilan di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Senin (26/4/2021) pada pukul 19:00 WIB.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Covid-19 yang akan diterima Indonesia hari ini adalah vaksin jadi Astrazeneca skema Covax atau vaksin gratis dari The Global Alliance for Vaccines and Immunisation(GAVI) - World Health Organization (WHO).

“Vaksin Astrazeneca, jumlahnya sekitar 3-4 juta dosis dari Covax Facility berupa vaksin jadi,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Senin ( 26/4/2021).

Dengan demikian, kedatangan vaksin Astrazeneca skema Covax ini menjadi kedatangan tahap dua. Sebelumnya, Indonesia telah menerima vaksin Astrazeneca dari Covax pada Vaksin Astrazeneca pada 8 Maret 2021 sebanyak 1.113.600 dosis .

Selain vaksin Astrazeneca, sejauh ini Indonesia juga menerima vaksin jadi dari Sinovac sebanyak 3 juta dosis yang diterima pada 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis dan pada 31 Desember 2020 sebanyak 1,8 juta dosis. Setelah itu, Indonesia menerima vaksin Sinovac dalam bentuk bulk atau bahan baku sebanyak 59,5 juta bulk.

Berikut ini jumlah pasokan vaksin Covid-19 yang telah diterima Indonesia baik itu berbentuk bulk atau bahan baku maupun vaksin jadi. Berikut ini perinciannya.

Pertama, Vaksin Sinovac tahap pertama tiba pada 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi.

Kedua, Vaksin Sinovac tahap kedua tiba pada 31 Desember 2020 sebanyak 1,8 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi .

Ketiga, Vaksin Sinova tahap ketiga tiba pada 12 Januari 2021 sebanyak 1,5 juta dosis bentuk setengah jadi dan 15 juta dosis bahan baku (bulk).

Keempat, Vaksin Sinovac tahap keempat tiba pada 2 Februari 2021 sebanyak 1 juta dosis dalam bentuk setengah dan 10 juta dosis bahan baku.

Kelima, Vaksin Sinovac tahap kelima tiba pada 2 Maret 2021 sebanyak 10 juta dalam bentuk bahan baku.

Keenam, Vaksin Astrazeneca tahap keenam tiba pada 8 Maret 2021 sebanyak 1.113.600 dosis.

Ketujuh, Vaksin Sinovac tahap ketujuh tiba pada 25 Maret 2021, sebanyak 16 juta dalam bentuk bahan baku.

Kedelapan, Vaksin Sinovac tahap kedelapan, tiba pada 18 April 2021 didatangkan sebanyak 6 juta dalam bentuk bahan baku.

Sumber: BeritaSatu.com