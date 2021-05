Sambut Ramadan, Kasoem Vision Care Donasikan Kacamata Gratis

Selasa, 4 Mei 2021 | 17:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Kasoem Vision Care memberikan donasi kacamata gratis kepada masyarakat kurang mampu yang berlangsung sejak 23 April hingga 2 Mei 2021. Kegiatan brand social responsibility selama Ramadan ini digelar di seluruh gerai Kasoem Vision Care.

Deputy Chief Executive Officer Kasoem Vision Care, Trista Mutia Kasoem mengatakan, momentum Ramadan ini merupakan waktu yang tepat untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan nilai perusahaan Kasoem Vision Care, yakni HELP (Harmony, Excellent in Science, Loyalty and Professional).

"Kegiatan ini akan kami lakukan secara rutin di seluruh cabang sekaligus memperkenalkan Kasoem Vision Care sebagai penyedia layanan Vision Care pertama dan satu-satunya di Indonesia," ujarnya kepada media melalui keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).

Trista berharap, pada kegiatan ini para penerima donasi bisa mendapatkan penglihatan yang optimal dan bisa memberikan review terhadap layanan pemeriksaan mata yang lengkap dan berkelanjutan sekaligus mengenalkan tentang apa itu vision care dan bisa merasakan perbedaannya.

Pada momentum semangat Ramadan kali ini, Kasoem Vision Care menggandeng brand Hoya Lens Indonesia, untuk berkolaborasi dalam program ini.

Managing Director, Dodi Rukminto mengaku sangat senang bisa berpartisipasi dalam acara ini. Harapannya, acara ini bisa barokah dan bermanfaat untuk semuanya.

Pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini, banyak pihak yang melakukan aktivitas secara daring, mulai dari sekolah hingga kerja semuanya berhadapan dengan layar di gawai.

"Untuk itu, agar mata tetap terawat kami mempunyai campaign 20:20:20, yakni melihat layar selama 20 menit, wajib melihat 20 feet (6 meter) selama 20 detik. Dengan adanya tip tersebut diharapkan kesehatan mata kita menjadi tetap terjaga," ujarnya.

