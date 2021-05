Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Ini Permintaan Guru Besar UI kepada Pemerintah

Jumat, 14 Mei 2021 | 09:23 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pascarlibur Lebaran, diprediksi akan ada kenaikan kasus aktif Covid-19. Untuk itu, pemerintah diminta untuk memperhatikan kesiapan pelayanan kesehatan primer, baik puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) lain yang sehari-hari biasa dikunjungi masyarakat.

Hal itu dikatakan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Tjandra Yoga Aditama kepada Beritasatu.com, Jumat (14/5/2021).

“Hal yang perlu dilakukan sedikitnya adalah dua hal, yakni kesiapan fasyankes primer kalau harus menerima konsultasi masyarakat tentang Covid-19 dan bagaimana mereka menangani pasien yang dalam karantina mandiri di rumah masing-masing,” kata Tjandra.

Tjandra juga meminta adanya persiapan menjamin agar sistem komunikasi dan rujukan tetap terjaga antara fasyankes primer dengan rumah sakit (RS). Ini bertujuan untuk memudahkan petugas kesehatan di layanan primer ingin berkonsultasi dengan para pakar di rumah sakit.

Selain itu, perlu juga persiapan sistem rujukan pasien yang akan dikirim ke rumah sakit serta yang sudah kembali dari rumah sakit.

“Sistem rujukan ini amat penting dan petugas kesehatan di layanan primer perlu mendapat informasi yang selalu up to date tentang ketersediaan tempat tidur di RS di daerahnya, dan juga pasien-pasien yang sudah pulang dari RS yang mungkin masih perlu pemulihan di rumahnya,” ucapnya.

Selanjutnya, Tjandra menambahkan, khusus untuk kesiapan RS perlu memperhatikan 5 poin penting, yakni sumber daya manusia (SDM) baik petugas kesehatan maupun petugas penunjang lainnya, ketersediaan ruang rawat sampai mungkin perlu tenda darurat, obat-obatan, peralatan RS seperti ventilator dan oksigen, alat pelindung diri (APD), dan mekanisme keamanan kerja petugas RS.

“Perlu dibuat sistem agar kalau memang terjadi kekurangan di salah satu dari lima poin ini, maka bagaimana dapat ditangani secara cepat agar pasien dapat tertolong,” ucapnya.

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara ini juga menyebutkan perlunya persiapan untuk terus menjaga sistem surveilans dan pengumpulan data secara akurat. Hal ini akan sangat penting karena situasi dapat sangat mudah berubah dan amat dinamis.

“Surveilans yang baik merupakan dasar utama dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi seperti ini. Perlu pula disiapkan sistem komunikasi risiko yang baik, agar informasi yang diterima masyarakat tidaklah membingungkan,” paparnya.

Selain itu, direktur Pascasarjana Universitas YARSI ini juga menegaskan, kesadaran masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

“Kalau memang akan ada peningkatan penularan di masyarakat maka 3 M menjadi modal utama kita, atau kalau di luar negeri disebut sebagai 3W, wear a mask, wash your hand and watch the distance,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com