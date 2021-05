Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemda Disarankan Kerahkan RT/RW untuk Data Warga Mudik

Jumat, 14 Mei 2021 | 22:18 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah daerah (pemda) diminta mengerahkan petugas RT/RW untuk mendata warga yang mudik. Hal tersebut, menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, penting dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat arus balik mudik Lebaran.

Hermawan menyebut DKI Jakarta tentu menjadi tujuan arus balik terbesar. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI harus segera melakukan pendataan oleh RT/RW sesuai nama dan alamat tempat tinggal dari warga yang mudik.

“Semua RT dikerahkan. Kalau RT bisa menghimpun data berapa orang yang mudik dari warganya, maka pulangnya akan ketahuan, kalau semua data ini by name dan by address. Ini bisa dilakukan kalau kotanya siap seperti DKI Jakarta,” kata Hermawan saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (14/5/2021).

Melalui data yang valid ini, menurut Hermawan, tentu pemda bekerja sama dengan pemerintah pusat dapat mengukur seberapa besar risiko yang harus dihadapi. Selain itu, pemda juga mengetahui jumlah peningkatan penduduk yang positif Covid-19, karena mengetahui langsung dari data tes.

Dengan begitu, lanjut Hermawan, risiko yang akan terjadi seminggu atau dua minggu ke depan sesudah Lebaran ini seperti ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, tenaga kesehatan, ruang isolasi mandiri, segera dapat disiapkan.

“Persiapan mulai saat ini ya, karena sudah H+1. Tentu harus sudah pasang kuda-kuda semuanya. Kuncinya ada di pendataan awal karena akan ketahuan semuanya. Ini tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi kota-kota besar lainnya. Harus siap-siap dengan adanya kenaikan kasus Covid-19 ini,” ucap Hermawan.

Sumber: BeritaSatu.com