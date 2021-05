Waspadai 7 Jenis Mutan Perkasa Covid-19, Salah Satunya dari India

Minggu, 16 Mei 2021 | 17:37 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, menyatakan saat ini terdeteksi ada tujuh mutan atau mutasi varian baru Covid-19 yang sudah masuk kategori variant of concerns dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Artinya, ketujuh mutan tersebut sudah menjadi perhatian secara global karena memiliki daya penularan lebih tinggi, salah satunya adalah varian mutan ganda dari India B1617.

“Saat ini sudah diketahui tujuh jenis mutan perkasa, bisa terus bertambah bila terus terjadi penularan kepada manusia,” kata Pandu saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (16/5/2021).

Pandu mengatakan ketujuh mutan perkasa itu adalah B117 dari Inggris ditemukan 14 Desember 2020, B1351 dari Afrika Selatan ditemukan 18 Desember 2020, P1 dari Brasil ditemukan 4 Desember 2020, B1617 dari India ditemukan Oktober 2020, B1526 dari New York, Amerika Serikat (AS) ditemukan November 2020, B1427 dari California, AS ditemukan Desember 2020, dan B1429 dari California, AS ditemukan November 2020.

Varian SARS Cov-2 dengan Daya Penularan Tinggi

Pandu menjelaskan mutasi varian SARS-CoV-2 sebenarnya tidak terlalu penting, namun yang menjadi masalah jika terjadi tonjolan pada protein virus atau disebut spike protein. Spike protein ibarat kunci untuk masuk ke sel manusia, sehingga jika kuncinya semakin bagus maka virus akan semakin mudah masuk ke tubuh manusia.

“Sel manusia tidak mudah dimasuki 'kunci' atau spike protein. Jadi kalau kuncinya semakin kuat, semakin bagus, maka istilahnya tidak perlu password lagi, dia bisa masuk dengan mudah dan penularan relatif lebih cepat,” ujar Pandu.

Pandu mengatakan pertarungan saat ini bukan antara manusia dan virus saja, tetapi terutama antara manusia dengan kecepatan mutasi virus. Jika virus berhasil melakukan mutasi maka bisa mengubah perilaku atau karakteristik virus tersebut, termasuk bisa memengaruhi efektivitas vaksin.

“Kalau dia selalu bermutasi dan semakin cepat, maka akan semakin sulit menanganinya, walaupun kita punya vaksin. Menurut saya kita harus cepat-cepat menekannya, vaksinasi harus cepat,” ujarnya.

Saat ini, mutasi varian baru SARS-CoV-2 yang dilaporkan sudah ada di Indonesia adalah B117, B1516, dan B1351. Mutasi varian baru ditambah pergerakan manusia berhasil memicu ledakan kasus Covid-19 di sejumlah negara.

