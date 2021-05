Lonjakan Kasus Covid-19 Sulit Dibendung Jika Varian Baru Mendominasi

Minggu, 16 Mei 2021 | 18:32 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dr Pandu Riono mengatakan lonjakan kasus Covid-19 akan sulit dibendung jika varian baru SARS-CoV-2 semakin mendominasi. Saat ini, ada 7 jenis mutan perkasa yang lebih cepat menular di mana 3 di antaranya sudah masuk ke Indonesia yaitu B117 asal Inggris, B1617 dari India, dan B1351 dari Afrika Selatan.

“Tunggu waktu SARS-CoV-2 yang lebih perkasa bertambah banyak dan mendominasi di Indonesia. Saat itulah, lonjakan kasus dapat terjadi dan sulit dibendung,” kata Pandu saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (16/5/2021).

Menurut Pandu, mutasi memberikan kesaktian baru sehingga virus lebih mudah menular. “Caranya hanya dengan menekan penularan maka dapat mencegah mutan virus perkasa mendominasi,” tandasnya.

Pandu mengatakan jika semakin besar persentase mutasi virus SARS-CoV-2 maka otomatis akan terjadi lompatan kasus yang tinggi. Mendominasi artinya, varian baru Covid-19 secara relatif jumlahnya lebih banyak dibandingkan jenis virus yang lama.

Dia menjelaskan virus melakukan replikasi dengan cara meminjam DNA manusia. Protein virus masuk ke dalam DNA manusia, kemudian membuat protein yang baru. Biasanya jika terjadi kesalahan replikasi di situlah akan terjadi mutasi virus.

“Kalau virus berubah, ada banyak kemungkinan, di antaranya dia bisa lebih kuat menularkan, atau kedua, dia bisa membuat sistem imunitas kita tidak lagi mengenali atau sistem diagnostik kita tidak lagi kenal dengan virus itu,” ujar Pandu.

Pandu menyebut mutasi virus SARS-CoV-2 terjadi sangat banyak sampai jutaan, namun ada 7 jenis yang saat ini teridentifikasi lebih kuat. Ketujuh mutan perkasa itu adalah B117 dari Inggris yang ditemukan 14 Desember 2020, B1351 dari Afrika Selatan yang ditemukan 18 Desember 2020, P1 dari Brasil yang ditemukan 4 Desember 2020, B1617 dari India yang ditemukan Oktober 2020, B1526 dari New York, Amerika Serikat (AS), yang ditemukan November 2020, B1427 dari California, AS, yang ditemukan Desember 2020, dan B1429 dari California yang ditemukan November 2020.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas dalam rangka menekan varian baru Covid-19. Masyarakat dianjurkan untuk mematuhi betul apa yang menjadi imbauan dari pemerintah.

