Menkes Konfirmasi Temuan Dua Varian Baru Covid-19 Asal Afsel dan London

Senin, 17 Mei 2021 | 16:08 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan adanya dua varian mutasi virus SARS-CoV-2 tipe B117 dan satu kasus varian B1351 yang teridentifikasi di Jawa Timur. Kedua varian tersebut merupakan imported case atau varian yang didapatkan dari penularan perjalanan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia.

“Kita sekarang memonitor setiap minggu adanya mutasi baru, minggu lalu kita ketemu dua lagi mutasi baru, dua-duanya terjadi di Jawa Timur, dua-duanya merupakan pekerja migran Indonesia yang datang dari Malaysia. Mereka membawa satu mutasi Afrika Selatan dan satu mutasi dari London,” kata Menkes saat memberikan keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/5/2021).

BACA JUGA Lonjakan Kasus Covid-19 Sulit Dibendung Jika Varian Baru Mendominasi

Menkes meminta jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan upaya 3T (tracing, testing, dan treatment).

“Kepala daerah, dinas kesehatan, pangdam, dan kapolda untuk terus memastikan tracing-nya ditingkatkan dan orang yang di-trace positif harus segera dilakukan testing,” ujarnya.

Menurut Menkes, berdasarkan panduan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO rasio tes minimal adalah satu per seribu orang per minggu untuk setiap unit terkecil, sehingga untuk Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa harus dilakukan sekitar 40 ribu tes Covid-19 dalam satu hari.

“Itu yang berlaku juga di seluruh unit-unit terkecil kabupaten, kotamadya, maupun provinsi. Sekali lagi, dipastikan tracing-nya pun harus jalan, karena yang di–testing sebenarnya adalah testing epidemiologi adalah orang yang kontak erat atau yang terduga dia sudah terpapar Covid-19, itu yang harus dipastikan,” ujarnya. Menkes secara khusus menghimbau masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

BACA JUGA Varian Covid B1617 Asal India Menyebar ke Seluruh Dunia

Sementara itu, jajaran pemerintah di daerah hingga satuan terkecil di tingkat RT/RW diminta untuk memastikan bahwa PPKM Mikro tersebut terlaksana dengan baik.

“Protokol kesehatan dan protokol PPKM Mikro harus terus dijalankan, terutama terkait penggunaan masker. Tracing­-nya 15 kontak erat dalam waktu 72 jam, dan testing–nya juga kalau bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, tidak usah takut kelihatan banyak, itu lebih baik karena kita bisa mendeteksi adanya pergerakan mutasi baru,” kata Menkes.

Sumber: BeritaSatu.com