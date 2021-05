Pascalibur Lebaran, Kasus Covid-19 Merangkak Naik

Senin, 24 Mei 2021 | 18:55 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pascalibur Lebaran kasus positif Covid-19 mengalami kenaikan. Karena itu, pihaknya harus fokus terhadap potensi kenaikan kasus pada emapt hingga lima pekan ke depan.

“Terkait status Covid-19 per 23 Mei 2021, kasus aktifnya adalah 5,32%. Dan ini ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan minggu lalu. Dan kesembuhannya 92% dan tingkat kematian 2,8%,” kata Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/5/2021).

Kasus harian, lanjut Airlangga, mengalami tren sedikit peningkatan, yaitu di kisaran 5.000 kasus per hari dari sebelumnya sempat turun di angka 3.800 sampai 4.000 kasus per hari. Kemudian kasus aktif nasional per tanggal 5 Februari turun minus 47%.

“Namun tadi kita sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan adalah dalam siklus empat sampai lima minggu ke depan. Karena sebagai contoh pada saat liburan Natal dan Tahun Baru, kasus tertinggi itu naik pada tanggal 5 Februari,” ujar Airlangga Hartarto.

“Jadi kita mesti memonitor empat sampai lima minggu ke depan, walaupun dalam satu minggu ini kita juga melihat beberapa kasus ada kenaikan namun masih dalam taraf yang jauh lebih kecil dibandingkan sesudah Lebaran tahun kemarin,” sambung Airlangga Hartarto.

Kemudian kalau dilihat catatan di tingkat provinsi kasus aktif dari 56,4% kasus aktif di pulau Jawa 56,4% di Pulau Jawa, dan 21,3% di Pulau Sumatera. Terjadi kenaikan kasus aktif di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Jawa Tengah, dan Riau. Kelima provisi ini memberikan kontribusi 65% terhadap jumlah kasus aktif nasional.

“Dari kasus aktif di Jawa Barat mencapai 31,4% sehingga ini menjadi perhatian. Dan dari kasus aktif di tingkat provinsi 10 provinsi meningkat yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara,” terang Airlangga Hartarto.

BACA JUGA Kasus Aktif Covid-19 Merangkak Naik di 10 Provinsi Ini

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan ada dua penyebab kenaikan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran. Pertama, mobilitas masyarakat yang meningkat saat Lebaran dan adanya mutasi varian baru virus corona.

“Pada empat hari terakhir ini terjadi peningkatan kasus baru di atas 5.000. Ini menunjukkan mobilitasi pasca-Lebaran dan Ramadan sudah mulai terlihat,” kata Dante Saksono Harbuwono.

Pemerintah, lanjutnya, memprediksikan peningkatan kasus aktif Covid-19 akan terjadi hingga pertengahan Juni 2021.

Terkait mutase varian baru asal India, Inggris dan Afrika Selatan, Dante menegaskan sudah masuhk dalam varians of concern dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang memiliki tingkat penularan tinggi. Kasus ketiga varian itu pun sudah masuk ke Indonesia.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Dante mengungkapkan sudah ada 54 kasus varian baru corona yang menyebar. Dengan rincian, 35 varian baru kasus corona dari imigran atau dari luar Indonesia dan 19 kasus dari Indonesia.

“Karena itu, kami terus mengingatkan masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19 dengan menegakkan protokol kesehatan,” tegas Dante Saksono Harbuwono.

Sumber: BeritaSatu.com