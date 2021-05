Terkonfirmasi Covid-19, Wakil Duta Besar RI untuk India Meninggal Dunia

Rabu, 26 Mei 2021 | 08:56 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JEM

Wakil Duta Besar Republik Indonesia (Wadubes RI) untuk India, Ferdy Nico Yohannes Piay. (Foto: KBRI New Delhi)

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Duta Besar Republik Indonesia (Wadubes RI) untuk India, Ferdy Nico Yohannes Piay, meninggal dunia setelah terkonfirmasi Covid-19. Informasi tentang meninggalnya wadubes RI di India disampaikan lewat laman resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New Delhi, Rabu (26/5/2021).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, membenarkan hal tersebut. “Kemlu kembali berduka. Salah satu putra terbaik Kemlu, Bapak Ferdy Nico Yohannes Piay, Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI/DCM) KBRI New Delhi telah berpulang karena Covid-19,” kata Faizasyah saat dihubungi Beritasatu.com, hari ini.

Ucapan duka cita juga disampaikan oleh keluarga besar KBRI New Delhi lewat akun Instagram resmi, Indonesia in New Delhi, hari ini.

“Keluarga besar KBRI di New Delhi berduka cita atas berpulangnya salah satu pimpinan terbaik kami, Bapak Ferdy Nico Yohannes Piay, Wakil Duta Besar KBRI di New Delhi,” sebut pernyataan KBRI New Delhi.

Ditambahkan, kepemimpinan, keteladanan, dan kebaikan hati yang telah dicurahkan Wadubes RI Ferdy Piay selama mengemban tugas di India akan dikenang selamanya.

“Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman,” lanjut pernyataan KBRI New Delhi, mengutip ayat Alkitab dari 2 Timotius 4:7.

Sebelumnya, Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Mumbai, India, Agus Prihatin Saptono menyatakan Wakil Duta Besar RI Ferdy Piay sedang menjalani perawatan di rumah sakit karena terinfeksi Covid-19.

“Iya, beliau di rumah sakit, tapi sedang dalam perawatan,” kata Agus tanpa memperinci lebih lanjut saat menjawab pertanyaan Beritasatu.com dalam diskusi bertema “Waspada Covid-19 di Indonesia, Bercermin dari India, Rusia, dan Singapura” yang digelar oleh Media Center Satgas Penanganan Covid-19 pada 19 Mei 2021.

Wadubes RI di India, Ferdy Piay sebelumnya, pernah menjabat sebagai Direktur Asia Selatan dan Tengah Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Seperti diketahui, India saat ini mengalami gelombang kedua Covid-19 dengan kemunculan mutasi varian baru B1617. Berdasarkan data Kemlu per Selasa (25/5/2021), jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi Covid-19 di India sebanyak 133 WNI dengan perincian 119 sembuh, 11 stabil, dan 3 meninggal dunia.

Sumber: BeritaSatu.com