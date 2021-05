Kemkes: Laju Penularan Covid-19 Tertinggi di DKI Jakarta

Kamis, 27 Mei 2021 | 22:38 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono mengatakan, provinsi dengan level penularan Covid-19 tertinggi adalah DKI Jakarta. Kata Dante, penilaian ini berdasarkan kombinasi data kasus terkonfirmasi dan kasus yang ada di rumah sakit. Kedua elemen tersebut dibagi untuk masuk kedalam level penilaian pada data 16-22 Mei 2021.

BACA JUGA 239 ASN DKI Enggan Ikut Lelang Jabatan, DPRD Bentuk Pansus

“Jadi paling tinggi itu di DKI Jakarta dengan kasus rawat di rumah sakit dengan yang paling besar yaitu level 4 dan seterusnya ada level 3, level 2, dan level 1 di beberapa provinsi yang lainnya,” kata Dante dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX terkait Persiapan Sistem Kesehatan Nasional sebagai antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca liburan Idulfitri 1442 H/2021 M di Gedung DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Dante menyebutkan, untuk setiap provinsi perlu dicermati penyebab ketidakselarasan level laju penularan kasus dan perawatan rumah sakit serta kematian yang harus dievaluasi bersama dan melakukan sinergisme data, sehingga bisa mendapatkan pola yang spesifik pada tiap daerah sehingga pendekatannya lebih mikro.

Selanjutnya, selain dari laju penularan tinggi, Dante juga menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan level terendah dalam penilaian kualitas pengendalian pandemi yang dinilai berdasarkan laju penularan dan level respon.

Dante menyebutkan, penilain tersebut dibuat secara metrik dan kapasitas level untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan pandemi. Adapun kisaran nilai paling baik adalah A dan paling buruk E.

“Berdasarkan rekomendasi yang kami buat matrik, ada beberapa daerah yang mengalami, yang masuk kategori D dan masuk kategori E seperti Jakarta tetapi juga ada yang masih di C. Artinya tidak terlalu (tinggi) Bed Occupation Rate dan pengendalian provinsinya masih baik,” ucapnya.

BACA JUGA Cegah Ledakan Kasus Covid Usai Lebaran, Awasi Pergerakan Mudik

Dante menyebutkan, atas rekomendasi tersebut, maka masih banyak dalam kondisi terkendali kecuali di DKI Jakarta kapasitasnya E, karena DKI Jakarta BOR sudah mulai meningkat dan juga kasus tracing-nya tidak terlalu baik.

Sementara tren kontak erat per kasus konfirmasi, menurut Dante masih sedikit per minggu. Kondisi ini harus sama-sama berjuang untuk melakukan proses tracing yang lebih banyak lagi dan lebih masif sesuai target WHO yaitu 15 per kontak tracing, sementara Indonesia baru mencapai 5 -10 kontak tracing.

“Ini akan kita lakukan pendekatan yang lebih mikro lagi kepada puskesmas sehingga melibatkan kader surveilans puskesmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan beberapa elemen-elemen di desa yang PPKM mikro,” ucapnya.

Dante menyebutkan, tracing kontak erat ini secara epidemiologis juga kelihatan pada kasus tersebut, beberapa daerah semakin sedikit kasus tren tracing kontak erat kasus konfirmasinya.

Sumber: BeritaSatu.com