Prof Wiku: Vaksin Sinopharm Hasilkan Imunogenisitas Tinggi pada Orang Dewasa dan Lansia

Jumat, 28 Mei 2021 | 21:49 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan vaksin Sinopharm menunjukkan pembentukan antibodi tergolong tinggi pada orang dewasa dan kalangan lanjut usia (lansia). Hal itu berdasarkan uji hasil pengukuran imunogenisitas.

Wiku menyebut vaksin Sinopharm telah mendapatkan emergency use authorization (EUA) lebih dari 27 negara, termasuk Indonesia sejak April 2021 dan emergency use listing (UEL) dari WHO pada 7 Mei 2021.

“Studi klinis fase 3 yang dilakukan lebih dari 4.200 subjek di Uni Emirat Arab dan beberapa negara menunjukkan efikasi vaksin Covid-19 dari produksi vaksin Sinopharm terbesar 78,02%,” kata Wiku saat konferensi pers tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia”, Jumat (28/5/2021).

Selanjutnya, Wiku menuturkan untuk mengetahui efektivitas atau kemampuan vaksin Sinopharm dalam mengurangi risiko penularan di masyarakat, maka masih perlu adanya studi lanjutan.

Kendati demikian, Wiku mengingatkan bahwa dalam penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya program vaksinasi, tetapi pencegahan penularan prinsipnya seluruh jenis upaya pengendalian dilakukan secara bersamaan.

“Perlu menjadi pengingat kita bersama, bahwa vaksinasi saja belum cukup mampu memberi proteksi prima dalam mencegah penularan karena pada prinsipnya seluruh jenis upaya pengendalian Covid-19 saling komplemen tidak bisa berdiri sendiri, tapi dijalankan dalam waktu yang bersamaan,” kata Wiku.

Sumber: BeritaSatu.com