DKI Jakarta Dapat Nilai E Untuk Pengendalian Covid-19, Ini Parameternya

Sabtu, 29 Mei 2021 | 18:10 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - DKI Jakarta mendapat nilai E dari Kementerian Kesehatan (Kemkes) yang dari parameter penilaian indikator kualitas pengendalian pandemi WHO yang dilihat dari indikator laju penularan dan indikator respons berdasarkan data per 22 Mei 2021 dan data analisis 3 bulan terakhir.

Untuk indikator laju penularan dilihat dari 3 hal, yakni, pertama, jumlah kasus terkonfirmasi dinilai dengan hasil pemeriksaan antigen. Kedua, jumlah perawatan pasien Covid-19 sedang-berat di rumah sakit, dan ketiga, jumlah kematian pasien Covid-19.

Sementara untuk indikator kapasitas respons fokus pada upaya yang dilakukan saat menghadapi pandemi dengan fokus pada 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Pertama, testing positivity rate yang tinggi lebih besar atau >5% menggambarkan transmisi luas dan kurangnya testing. Sedangkan rasio testing minimal 1/1.000 penduduk per minggu harus terpenuhi.

Kedua, tracing kontak erat per kasus terkonfirmasi, yakni untuk menurunkan laju penularan, kontak erat perlu diidentifikasikan dengan cepat. Ada pun target minimal 15 orang per kasus konfirmasi diidentifikasi dalam 72 jam. Ketiga, treatment terkait dengan Bed Occupation Rate (BOR) serta persiapan rumah sakit .

BACA JUGA Anies Minta Kemkes Review Cara Penghitungan Kondisi Risiko Covid-19 di Tiap Wilayah

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX terkait Persiapan Sistem Kesehatan Nasional sebagai antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca liburan Idulfitri 1442 H/2021 M di Gedung DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Dante menyebutkan, berdasarkan indikator tersebut, Kemkes membagi indikator laju penularan dan indikator kapasitas respons. Ada pun pembagian penilaian untuk indikator laju penularan dibagi menjadi 4 level, yakni level I, yakni lebih kecil atau <20, level 2 (20-50), level 3 (50 - 150), dan level 4 (>150) dengan pengertian semakin tinggi levelnya atau kasus, maka semakin jelek. Senada dengan indikator kapasitas responnya yang semakin tinggi kasusnya semakin jelek penilaiannya.

“Kita atur sedemikian rupa seperti ini, supaya melakukan matching antara apa yang terjadi di lapangan dan kapasitas respons yang kita lakukan di persiapan 3T,” kata Dante.

Indikator Laju Penularan

Pertama, tren kasus terkonfirmasi berdasarkan pembagian level kasus terkonfirmasi, menunjukan terdapat 2 provinsi dengan tingkat transmisi komunitas level 3 atau 50-150 per 100.000 penduduk yakni di Kepulauan Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Untuk transmisi komunitas level 2 atau 2-50 per 100.000 penduduk ada 7 provinsi diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara. Sedangkan 25 provinsi lainnya masuk pada kapasitas level 1 yakni transmisi kurang dari 25 kasus per 100.000 penduduk.

Kedua, tren perawatan, Dante menyebutkan, dalam tiga bulan terakhir ini ada beberapa rumah sakit sudah mengalami tren peningkatan pada level 4 ada DKI Jakarta dengan kapasitas respons lebih dari 30 per 100.000 penduduk.

Level 3, ada 8 provinsi dengan kapasitas respon 10-30 perawatan per 100.000 penduduk yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, DIY, dan Kalimantan Tengah.

Level 2, ada 13 provinsi kapasitas respons 5-10 perawatan per 100.000 penduduk terjadi di Aceh, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Banten, dan Papua Barat. Sedangkan sisanya berada di kapasitas respons kurang dari 5 per 100.000 penduduk.

Ketiga, tren kematian, level 2 ada 8 provinsi dengan 1-2 kematian per 100.000 penduduk diantaranya; Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DIY, Riau, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Sedangkan 26 provinsi lainnya dengan tren kematian kurang dari 1 per 100.000 penduduk. “Tren kejadian kematian ini kita simpulkan kalau kejadiannya tidak terlalu meningkat signifikan di seluruh daerah di Indonesia ,” ucapnya.

Oleh karena itu, Dante menyebutkan, untuk rangkuman level laju penularan per provinsi, maka paling tinggi DKI Jakarta dengan level 4 dilihat dari kasus terkonfirmasi dan kasus yang ada di rumah sakit yang dibagi. Kemudian dimasukan ke dalam level penilaian.

“Yang paling tinggi itu ada di DKI Jakarta dengan kasus rawat rumah sakit paling besar yaitu level 4,” ucapnya.

Sementara untuk provinsi lainnya, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DIY, Kalimantan Tengah, dan Bali berada di level 3. Sementara untuk provinsi lainnya lagi berada di level 1 dan 2.

“Untuk setiap provinsi perlu dicermati ketidakselarasan di level laju penularan kasus, perawatan rumah sakit, serta kematian ini harus kita evaluasi bersama dan sinergisme data, sehingga kita bisa mendapat pola yang spesifik pada tiap-tiap daerah sehingga pendekatannya lebih mikro,” ucap Dante.

Indikator Kapasitas Respons

Selanjutnya, Dante memaparkan terkait dengan indikator kapasitas respons. Pertama, tren positivity rate dengan kapasitas respons terbatas lebih dari 15% telah terjadi di 22 provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Riau, DIY, Lampung, Bali, Jambi, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Maluku, Jawa Tengah, NTB, Gorontalo, Papua, dan Sulawesi Tengah.

Sementara itu, 9 provinsi dengan kapasitas respons sedang 5-15% di antaranya; DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Papua Barat, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, NTT, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan 3 provinsi lainnya kurang dari 5%.

Kedua, tren tracing, menurut Dante, masih sedikit tracing per minggu, oleh karena itu ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan sesuai dengan target WHO, yaitu 15 per kontak tracing, sedangkan saat ini baru mencapai 5 -10 kontak tracing.

“Ini akan kita lakukan pendekatan yang lebih mikro lagi kepada puskesmas sehingga melibatkan kader surveilans puskesmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan beberapa elemen-elemen di desa yang dalam PPKM mikro,” ucapnya.

Dante menyebutkan, tracing kontak erat ini secara epidemiologis juga kelihatan pada kasus tersebut, beberapa daerah semakin sedikit kasus tren tracing kontak erat kasus konfirmasinya

Ketiga, tren Bed Occupation Rate (BOR), Dante memaparkan di beberapa provinsi telah mengalami peningkatan, meskipun sebagai provinsi masih stabil.

“Kami sudah menyampaikan pendekatan yang spesifik untuk memberikan treatment yang spesifik daerah- daerah yang teridentifikasi Bed Occupation Ratio-nya sudah mulai meningkat,” ucapnya.

Dante menyebutkan, untuk penilaian BOR seluruh provinsi di Indonesia masih memiliki setidaknya respons kapasitas yang terbatas, sehingga perlu dimonitor dengan ketat dan mengadakan rapat kontinyu dengan rumah sakit vertikal maupun non vertikal untuk mendapatkan data yang spesifik BOR.

“Kami menyediakan persiapan untuk Bed Occupation Rate yang lebih meningkat lagi kalau terjadi lonjakan kasus di beberapa saat kedepan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Dante menyebutkan, dalam penilaian kasus pengendalian pengendalian kualitas pandemi dibuat secara metrik dan kapasitas level untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan pandemi. Adapun kisaran nilai paling baik adalah A dan paling buruk E.

“Berdasarkan rekomendasi yang kami buat matrik, ada beberapa daerah yang mengalami, yang masuk kategori D dan masuk kategori E seperti Jakarta tetapi juga ada yang masih di C. Artinya tidak terlalu Bed Occupation Rate dan pengendalian provinsinya masih baik,” ucapnya.

Dante menyebutkan, atas rekomendasi tersebut, maka masih banyak dalam kondisi terkendali, kecuali di DKI Jakarta kapasitasnya E, karena DKI Jakarta BOR sudah mulai meningkat dan juga kasus tracingnya tidak terlalu baik.

Dari penilaian tersebut, hanya DKI Jakarta yang mendapatkan nilai E, sedangkan provinsi lainya D dan hanya 3 provinsi yang mendapat nilai C yakni Papua, Bengkulu, dan NTT.

Sumber: BeritaSatu.com