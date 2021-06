Satgas: Varian Baru Covid-19 Sudah Tersebar di Seluruh Provinsi

Selasa, 1 Juni 2021 | 19:49 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, berdasarkan data sebaran Whole Genome Sequencing (WGS) per provinsi di Indonesia per 30 Mei 2021, varian baru telah terdeteksi hampir di semua pulau di Indonesia.

Kendati begitu, varian baru ini paling dominan ditemukan pada beberapa daerah di Pulau Jawa. “Sebagaimana kita ketahui, Covid-19 terus mengalami mutasi dan sampai saat ini menurut weekly epidemiological update on covid-19 WHO diketahui bahwa sampai saat ini terdapat 4 jenis varian yang menjadi perhatian,” kata Wiku pada konferensi pers daring tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia, Selasa (1/6/2021).

Adapun 4 varian menjadi perhatian atau Variant of Concern (VoC) ini meliputi; B117 asal Inggris, B1351 dari Afrika Selatan (Afsel), B11281 atau P1 dari Brasil dan Jepang, dan B1617 dari India.

Wiku menyebutkan, varian menjadi perhatian karena berdasarkan penemuan ilmiah terbukti mengalami perubahan karakteristik baik satu atau lebih diantaranya dapat bersifat lebih menular, menimbulkan gejala yang lebih parah maupun menurunkan efikasi vaksin, keandalan pengobatan, serta akurasi alat uji yang sudah ada.

“Terkait penemuan ini khususnya dampak terhadap efektivitas vaksin, WHO berdasarkan berbagai studi yang dilakukan beberapa peneliti menyatakan bahwa beberapa varian memiliki besar pengaruh yang sedikit hingga sedang terhadap angka efikasi tiap vaksin pada kasus positif dengan varian tertentu,” pungkas Wiku.

Sumber: BeritaSatu.com