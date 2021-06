Ini Penjelasan Kemkes tentang Izin Vaksin Sinovac dari WHO

Kamis, 3 Juni 2021 | 09:00 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com- Usai digunakan sejumlah negara, termasuk Indonesia, vaksin Sinovac dari Tiongkok mendapat izin penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) untuk vaksin Sinovac dari WHO sebetulnya sama dengan izin emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

BACA JUGA Menkes Sambut Validasi WHO terhadap Vaksin Sinovac

“EUL sama dengan EUA. Kalau negara itu menggunakan EUA,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (3/6/2021) malam.

Nadia menjelaskan, Sinovac mendapat EUL dari WHO, artinya baik vaksin Sinovac maupun vaksin Astrazeneca sudah memenuhi EUL WHO. Sebagaimana diketahui, WHO telah memvalidasi penggunaan darurat tersebut melalui siaran pers pada Selasa (1/6/2021).

Selanjutnya, Nadia menuturkan, izin darurat dari WHO untuk vaksin Sinovac ini berdampak baik untuk jemaah haji Indonesia apabila Arab Saudi memberi kuota karena sudah memenuhi kriteria.

BACA JUGA Sinovac dan Sinopharm Diakui WHO, Kesempatan ke Luar Negeri Terbuka

Secara terpisah, Direktur WHO Asia Tenggara, 2018-2020, Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, ada tiga alasan WHO mengambil waktu lama untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac.

Pertama, perusahaan vaksin akan mendaftar dulu ke WHO untuk mendapat EUL. Selanjutnya, ada analisis ilmiah mendalam dari Strategic Advisory Group of Expert (SAGE) on Immunization, suatu badan independen yang membantu WHO dari sudut kepakaran ilmiahnya.

“Sesudah ada lampu hijau dari SAGE, maka akan dianalisa lebih lanjut oleh WHO, dalam hal ini Department of Registration and Prequalification,” kata Tjandra dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (3/6/2021).

BACA JUGA Vaksin Covid-19 Sinovac Raih Izin Pakai Darurat dari WHO

Kedua, informasi tentang Sinovac hanya 51% sebetulnya di atas standar WHO, Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, dan European Medicines Agency (EMA) Eropa). Ketiga lembaga itu sejak awal menggunakan cut off di atas 50% untuk persetujuan efikasi vaksin Covid-19.

“Kalau dibaca lengkap maka persetujuan WHO menyebutkan hasil penelitian fase 3 skala besar di Brasil menunjukkan efikasi 51% mencegah Covid-19 bergejala, juga efikasi 100% mencegah Covid-19 berat, dan 100% terhadap perawatan di rumah sakit. Tentu sesudah disuntik dua kali. Juga dituliskan data penelitian di Indonesia dengan efikasi 65,3% dan di Turki 83,5% terhadap Covid-19 yang bergejala,” papar guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ini.

Lanjut Tjandra, dalam penelitian juga disebutkan hasil penelitian pendahuluan pasca penggunaan di Chili dengan melibatkan sekitar 2,5 juta orang dengan perkiraan efektivitas 67% terhadap Covid-19 yang bergejala, 85% terhadap kemungkinan dirawat di rumah sakit, dan 80% terhadap kemungkinan kematian.

BACA JUGA Pakar: Vaksin Sinovac Masih Dapat Diandalkan Melawan Varian B1617

“Disampaikan juga hasil penelitian pendahuluan di Manaus, Brasil di mana ada varian baru P1 yang memperkirakan efektivitas 49,6% sesudah setidaknya disuntik satu kali,” tandasnya.

Tjandra menuturkan, dampak persetujuan EUL WHO terhadap vaksin Sinovac ini tentu akan dapat digunakan dalam bantuan internasional multilateral, seperti Covax Facility, kerja sama antarnegara yang memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin.

“Kebetulan saya sebagai anggota IAVG (Independent Allocation of Vaccines Group, red) dapat undangan Jumat malam ini untuk rapat Covax yang memang menyediakan vaksin bagi negara-negara yang membutuhkannya,”ujarnya.

Ketiga, EUL dari WHO dapat memberi bukti-bukti ilmiah yang cukup lengkap tentang vaksin Covid-19. Tjandra menyebutkan, dengan EUL dari WHO menjadi salah satu bahan pertimbangan baku sebuah negara akan mengeluarkan EUA untuk penggunaannya di negaranya masing-masing.

Sumber: BeritaSatu.com