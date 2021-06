Menko Airlangga Sebut Kasus Aktif Covid-19 Masih Terkendali

Senin, 7 Juni 2021 | 13:18 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kasus aktif Covid-19 di Indonesia masih terkendali.

Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/6/2021).

“Secara umum arahan Bapak Presiden untuk disampaikan kepada publik, bahwa secara umum perkembangan informasi harian dan kasus aktif masih terkendali. Kami berterima kasih kepada jajaran TNI, Polri bahwa pendekatan selama Lebaran dan kemarin pasca-Lebaran telah berjalan dengan optimal,” kata Airlangga Hartarto.

Dalam kesempatan itu, Airlangga memaparkan persentase kasus aktif Covid-19 secara nasional per 6 Juni 2021 mencapai 5,3%, angka ini lebih baik karena lebih rendah dari angka kasus aktif global sebesar 7,5%.

Sementara tingkat kesembuhan sudah mencapai 91,9%, lebih baik dari global yang sebesar 90,3%. Sedangkan angka kematian nasional mencapai 2,8% lebih tinggi dari global 2,1%.

“Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, jumlah kasus mingguan per 1 juta penduduk Indonesia relatif lebih baik. Di Indonesia, 147 orang per 1 juta penduduk. Malaysia 1.607 per 1 juta penduduk, India 662 per 1 juta penduduk dan Prancis 731 per 1 juta penduduk,” ujar Airlangga Hartarto.

Untuk provinsi yang berkontribusi besar terhadap jumlah kasus aktif, yakni sebesar 65%, terdapat di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Khusus Pulau Jawa sendiri, berkontribusi 52,5% untuk jumlah kasus aktif nasional.

Terkait rasio keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR), menurut Airlangga, rata-rata sudah mencapai 40%. Hanya ada lima provinsi yang BOR masih di atas 40%, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jambi, dan Riau.

Sedangkan untuk persentase perilaku dalam disiplin protokol kesehatan, Airlangga mengungkapkan kepatuhan Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan sudah berada antara 91 hingga 100%.

“Yang di bawah 60% ada Sulawesi Tengah dan Maluku. Dan kepatuhan ini yang penting untuk penanganan Covid-19,” papar Airlangga Hartarto.

Sumber: BeritaSatu.com