Kasus Covid-19 Terkendali, Jokowi Apresiasi TNI-Polri Lakukan Penyekatan

Senin, 7 Juni 2021 | 14:19 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah-langkah konkret yang dilakukan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri atas keberhasilannya melakukan penyekatan arus mudik-arus balik selama dan sesudah Lebaran sehingga kasus Covid-19 terkendali.

"Bahwa secara umum perkembangan konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali. Dan, berterima kasih kepada jajaran TNI dan Polri bahwa penyekatan selama dan pasca-Lebaran telah berjalan optimal," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengutip ucapan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/6/2021).

BACA JUGA Menko Airlangga Sebut Kasus Aktif Covid-19 Masih Terkendali

Saat memberikan keterangan pers, Airlangga didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marseka Hadi Tjahjanto, Kaporli Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito.

Tingkat kasus aktif hingga 6 Juni 2021 sebanyak 5,3%. "Ini lebih baik dibandingkan global yang 7,5%. Kesembuhan 91,9%, lebih baik dari global yang 90,3%. Dan, kematian masih lebih tinggi dari global yaitu 2,8% dan 2,1%," jelas Airlangga.

Menurut Airlangga, sesudah liburan Idulfitri diperkirakan akan ada kenaikan kasus dalam waktu 2 pekan kedepan. Selain itu. vaksinasi telah mencapai 28,78 juta. Dikatakan, dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah kasus mingguan per 1 juta penduduk Indonesia relatif lebih baik. "Indonesia relatif lebih baik. Indonesia 147 orang per 1 juta penduduk. Malaysia 1.607 per 1 juta penduduk, India 662 per 1 juta penduduk, dan Prancis 731 per 1 juta penduduk," kata Airlangga.

Sumber: BeritaSatu.com