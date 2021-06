Satgas Minta Pemda Evaluasi Keterisian Tempat Tidur Covid-19

Senin, 7 Juni 2021 | 18:57 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito meminta Satgas daerah melakukan evaluasi tingkat keterisian tempat tidur untuk ICU dan isolasi. Hal ini guna mencegah terjadinya rumah sakit rujukan Covid-19 tidak kolaps.

“Kita harus mengevaluasi terus dan memastikan ketersediaan tempat tidur untuk penanganan Covid-19 yaitu tempat tidur isolasi maupun ICU. Tolong dievaluasi ini, penerapan tempat tidur ini, dari jumlah persentase atau daya tampung rumah sakit, sampai dengan persentase untuk keterisian tempat tidur ICU dan untuk isolasi,” katanya dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Nasional secara virtual pada Senin (7/6/2021).

Ia juga meminta daerah juga memastikan tentang kesiapan tempat-tempat isolasi terpusat. Rumah-rumah yang ditentukan untuk shelter ataupun untuk menampung masyarakat yang terkena ataupun berdampak dari Covid-19.

Selain itu, Ganip juga meminta agar sumber daya manusia rumah sakit tenaga kesehatan harus diatur dengan benar. Dinas Kesehatan selaku case manager harus bisa mengatur semua.

Dengan demikian, kasus Covid-19 yang ditemukan atau dites dan di-tracing di daerah atau di desa tidak semuanya harus dirujuk ke rumah sakit. Hal inilah yang mengakibatkan rumah sakit atau ICU di suatu rumah sakit menjadi tidak mampu menampung.

“Dokter Puskesmas harus betul-betul bisa melakukan screening hal ini. Mana yang bisa dilakukan dengan isolasi mandiri ataupun karantina, dan mana yang harus dirujuk. Untuk itu harus dipahami derajat atau tingkat sakit yang dialami oleh masyarakat. Mulai dari OTG, lalu apa Covid ringan, sedang, berat dan kritis. Ini harus betul-betul bisa terseleksi di tingkat mikronya,” urai Ganip.

Selain itu, ia meminta daerah agar memastikan ketersediaan obat-obatan. Daerah jangan ragu-ragu dan dihimbau membuat suatu wawasan seperti outward looking bukan hanya inward looking, yang artinya anda tidak sendiri di daerah itu.

“Apabila sumber daya daerah sudah tidak memungkinkan untuk mengatasi ini, bisa berkoordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitarnya, provinsi, bahkan pemerintah pusat," tegasnya.

"Ini yang menjadi hal yang perlu saya tekankan, karena kembali lagi kebijakan strategi yang sudah dibangun melalui aturan Undang-Undang, peraturan dan SOP. Sebenarnya sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana kita bisa menjabarkan semua ini di lapangan dengan baik,” tutup Ganip yang akan terus memantau Covid-19 dan mengunjungi ke berbagai daerah.

Sumber: BeritaSatu.com