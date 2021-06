Milenial Belum Lirik Pentingnya Asuransi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 23:21 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Generasi milenial dengan rentang usia 21 sampai 41 tahun masih belum banyak yang melirik pentingnya asuransi.

Menurut pegiat asuransi Indonesia, Glen Alexander Winata, salah satu sebabnya karena mereka memiliki prioritas tujuan hidup yang lain seperti menciptakan kekayaan sebanyak mungkin dalam waktu singkat.

"Padahal risiko kesehatan bisa terjadi kepada semua manusia tanpa melihat berapa usia dan generasinya," kata Glen dalam rangkaian webinar Million Dollar Round Table (MDRT) bertajuk 'Insurance as A Dream Guarantor for Millennials, Jumat (11/6/2021).

Glen mengatakan, generasi milenial penting untuk memerhatikan kemungkinan risiko kesehatan yang akan dihadapinya suatu saat nanti. Sebab biaya untuk menanggulangi faktor kesehatan itu akan menelan biaya yang tidak sedikit.

"Maka salah satu solusinya yaitu dengan menyisihkan uang per bulan untuk asuransi," kata Glen dalam siaran pers yang diterima Beriasatu.com, Sabtu (12/6/2021).

Glen membagikan pengalaman beberapa kliennya. Pertama, kliennya yang positif Covid-19 dengan tagihan terendah US$ 5.000. Kedua, terdiagnosis dengan DBD dan biaya perawatan yang mencapai US$ 2.500. Ketiga, tumor tulang di lutut yang memerlukan penanganan operasi tagihannya bahkan mencapai US$ 25.000.

“Ketiga kasus tersebut berasal dari generasi milenial. Mereka semua sehat, aktif, dan melakukan olahraga untuk menjaga kebugaran. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa mereka akan mengalami hal-hal tersebut dan akhirnya menghabiskan banyak sekali biaya pengobatan,” kata Glen.

BACA JUGA Garap Strategi Bisnis Asuransi, MDRT Gelar Perhelatan Akbar Virtual

Di satu sisi kita tidak bisa memungkiri jika para milenial sangat menyukai gaya hidup mereka yang kerap membeli kopi, bekerja dari kedai, membeli barang-barang yang sedang tren, dan hal-hal lainnya untuk mengesankan orang lain.

“Para generasi milenial sebenarnya dapat memotong biaya semacam ini untuk dialokasikan ke dana untuk kebutuhan mendatang, seperti asuransi,” kata Glen.

Presiden MDRT, Ian Green mengatakan, selain untuk jaga-jaga bila sakit, polis asuransi juga bisa memberikan layanan investasi yang dibutuhkan oleh seseorang.

"Asuransi jiwa memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan seseorang, seperti misalnya pada saat dia sedang menghadapi situasi terendah dalam kehiidupannya," ujarnya.





Sumber: BeritaSatu.com