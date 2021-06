Tiket.com Resmikan Sentra Vaksinasi untuk Peserta 18+ di Jakarta

Senin, 14 Juni 2021 | 22:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com– Tiket.com telah membuka fasilitas sentra vaksinasi di kota DKI Jakarta pada Senin (14/6) untuk kelompok penduduk berusia 18+ tahun, masyarakat golongan usia pra-lansia (50–59 tahun), serta pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdomisili dan bekerja di DKI Jakarta.

Sentra vaksinasi Tiket.com yang berlokasi di Hall Asrama 35, Rumah Sakit St Carolus lantai 01 menjadi sentra vaksinasi perdana yang melayani pemberian vaksin kepada masyarakat umum usia 18 tahun ke atas. Proses pendaftaran peserta vaksinasi sudah dapat dilakukan melalui fitur tiket TO DO yang tersedia dalam aplikasi Tiket.com sejak 11 Juni 2021.

Disampaikan dalam keterangan pers, peresmian Sentra Vaksinasi Tiket.com tersebut dihadiri oleh menteri kesehatan RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga S Uno, dan jajaran direksi Tiket.co, serta LOKET sebagai mitra eksklusif pendirian Sentra Vaksinasi yang bertujuan melayani penduduk ber-KTP DKI, serta masyarakat yang berdomisili dan bekerja di kawasan DKI Jakarta.

“Saya sangat apresiasi George dan Gaery dari Tiket.com yang menghubungi mengenai sentra vaksinasi Tiket.com, karena sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih belum mencapai target yang kita tentukan, yaitu masih di bawah 5%. Kita harapkan di DKI Jakarta, teman-teman dapat turut memasifkan, menggencarkan, dan mengeksekusi dengan cepat program vaksinasi ini. Dengan target 12.000 penerima vaksin selama 13 hari, saya ingin mengundang lebih banyak lagi yang berkolaborasi, sehingga herd immunity di sektor pariwisata ekonomi kreatif bisa kita capai. Mari kita bangkit, menang melawan Covid, and together we can do it!,” ujar Sandiaga dalam siaran pers.

Sementara itu dalam kata sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, bahwa khususnya di Jakarta, minggu lalu sudah dibuat edaran bahwa vaksinasi dimulai untuk penduduk berusia 18 tahun ke atas.

“Ini adalah hadiah untuk menyambut ultah DKI Jakarta, karena tertinggi untuk vaksinasi lansia dan pelayan publik. Jadi di atas 50% lansia dan pelayan publik dibuka untuk 18 tahun ke atas. Kita berjuang bersama-sama, dan teman-teman dari Tiket.com dan LOKET bisa membantu. DKI Jakarta serta Jabodetabek sesuai permintaan Bapak Presiden, kalau bisa hingga Juli, kita perang vaksinasi. Tentu sekali lagi, Tiket.com dan LOKET bisa membantu,” katanya.

Sedangkan Co-Founder dan CMO Tiket.com, Gaery Undarsa menyampaikan bahwa sentra vaksinasi ini merupakan sentra vaksinasi perdana dari Tiket.com yang merupakan bagian dari komitmennya untuk turut membantu mengakselerasi program vaksinasi berskala nasional dari pemerintah Republik Indonesia.

“Kami sungguh berharap bahwa sentra ini dapat semakin menjangkau masyarakat dari segala lapisan dan dalam kategori usia juga semakin luas hingga tercapainya kondisi immunity herd. Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Kota Jakarta sehingga kami dapat membangun sentra dengan beragam fasilitas memadai dan layak bersama dengan mitra kami, yaitu LOKET,” tuturnya.

Head of LOKET, Tubagus Utama turut menyambut baik kemitraan ini. “Kami sangat gembira dapat berpartisipasi dalam kerja sama mendukung program vaksinasi Covid-19 pemerintah, yang kali ini menyasar para pekerja sektor industri kreatif sebagai pemegang peranan penting dalam berjalannya roda perekonomian kreatif di Indonesia. Kerja sama semacam ini merupakan kelanjutan dukungan LOKET sebagai perusahaan teknologi manajemen event terpercaya dan bagian dari komitmen ekosistem Gojek dalam upaya percepatan program vaksinasi untuk menanggulangi pandemi Covid-19,” katanya.

