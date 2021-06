Satgas: Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Belum Catat Orang Terinfeksi Covid-19

Selasa, 15 Juni 2021 | 21:45 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 belum mencatat orang-orang yang sudah divaksin tapi tetap terinfeksi Covid-19.

Wiku mengakui sistem tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk mendata orang yang sudah divaksinasi, tapi juga segala informasi terkait vaksinasi.

“Adanya informasi dan keadaan terkait pasca-vaksinasi memang akan baik apabila menjadi satu kesatuan data. Dengan demikian, seluruh langkah yang dilakukan pemerintah menggunakan satu data tersebut,” kata Wiku dalam konferensi pers tentang perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia, Selasa (15/6/2021).

Wiku mengatakan informasi terkait vaksinasi nantinya akan disimpan dalam sistem satu data tersebut yang dapat digunakan dalam rangka analisis selanjutnya. Misalnya, dalam kasus penularan terbaru di Bangkalan, Jawa Timur, di mana terdapat sekitar 300 tenaga kesehatan (nakes) yang sudah divaksin tapi masih terpapar Covid-19.

“Belum seluruhnya informasi masuk ke situ (sistem satu data vaksinasi). Dalam arti kaitannya dengan adanya infeksi berulang apabila sudah memenuhi vaksinasi seperti terjadi di beberapa daerah tertentu,” ujarnya.

Dikutip dari situs Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), sistem informasi satu data penerima vaksin Covid-19 dibuat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data dan menghindari informasi data ganda.

Sistem yang dibangun akan mendata penerima vaksin melalui filtering data individu penerima vaksin prioritas (by name, by address).

Kemudian sistem ini akan menjadi aplikasi pendaftaran vaksin pemerintah dan mandiri, dan memetakan pasokan dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi. Sistem yang akan diintegrasikan ini juga akan memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

