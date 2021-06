Jokowi Targetkan Kekebalan Komunal Sektor Jasa Keuangan Terealisasi Agustus

Rabu, 16 Juni 2021 | 10:06 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target kekebalan komunal (herd immunity) di sektor jasa keuangan dapat terealisasi pada Agustus mendatang.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 di Tennis Indoor Senayan, kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

“Saya harapkan semua daerah bisa memperbanyak meningkatkan vaksinasinya. Sehingga kecepatan vaksinasi di sektor jasa keuangan segera mencapai herd immunity paling tidak maksimum di bulan Agustus,” kata Jokowi.

Presiden mengungkapkan hari ini, vaksinasi massal di sektor jasa keuangan diikuti sebanyak 10.000 peserta. Ditargetkan dalam satu pekan ini, sudah ada sekitar 100.000 peserta yang mendapatkan vaksinasi.

“Pagi hari ini kita melaksanakan vaksinasi massal di sektor jasa keuangan yang diikuti kurang lebih 10.000 peserta, yang nanti targetnya dalam seminggu ini kurang lebih 100.000. Pagi hari ini tidak hanya di Jakarta saja, sektor jasa keuangan di semua provinsi juga melakukan vaksinasi massal semuanya,” terang Jokowi.

Pelaksanaan vaksinasi massal, menurut Jokowi, dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 sehingga dapat membentuk kekebalan komunal. Ia mengharapkan kecepatan vaksinasi ini bisa dilakukan di sektor-sektor usaha lainnya. Sehingga penyebaran Covid-19 bisa dihambat secepatnya.

“Kita lakukan ini dalam rangka mempercepat vaksinasi. Kita harapkan juga terbentuk herd immunity, kekebalan komunal. Dan kita harapkan kecepatan ini bisa dilakukan di sektor-sektor yang lain. Sehingga Covid-19 bisa kita hambat dalam waktu yang secepat-cepatnya,” ujar Jokowi.

Per Hari

Kepala Negara juga menargetkan jumlah masyarakat yang dapat divaksin menjadi 1 juta orang per hari di awal Juli, dari awalnya yang sekarang baru mencapai 500.000 orang per hari.

“Dengan percepatan ini sekali lagi kita harapkan bisa mengurangi penyebaran Covid-19,” tukas Jokowi.

Setelah memberikan keterangan, Jokowi pun berkesempatan meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di beberapa daerah secara virtual dari Tennis Indoor Senayan. “Ini ada dari Jawa Barat, silakan,” tutur Jokowi.

Lalu pihak pelaksana vaksinasi massal di Jawa Barat mengatakan hari ini ada sekitar 100 orang yang mengikuti program tersebut. Dari jumlah tersebut, diantaranya ada 53 pria dan 47 wanita.

Semua berasal dari 64 entitas lembaga jasa keuangan, diantaranya 30 bank umum, 30 bank perkreditan rakyat (BPR) dan empat lembaga pembiayaan. “Ya, terima kasih, targetnya agar bisa ditingkatkan,” ujar Jokowi.

Sumber: BeritaSatu.com