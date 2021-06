Said Abdullah Soroti Lonjakan Kasus Covid-19

Kamis, 17 Juni 2021 | 01:24 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti lonjakan kasus Covid-19. Said mengaku miris dengan angka penyebaran Covid-19 yang kecenderungannya bertambah. Said menilai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, belum efektif.

“Masalah kasus Covid-19 melonjak ini sangat serius. Kondisi kita saat ini darurat,” kata Said, Rabu (16/6/2021).

Said mendorong pelibatan aparat penegak hukum (APH) secara lebih menyeluruh untuk membuat masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dinilai sesuai dengan rekomendasi Banggar yang sedari awal mengusulkan agar penangangan Covid-19 ini tidak cukup mengandalkan kesadaran masyarakat saja, tetapi juga melibatkan APH.

Said meminta pemerintah menerjunkan personel TNI dan Polri di seluruh wilayah. Para personel TNI dan Polri, kata Said, disiagakan dijalan-jalan, mulai tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk memastikan protokol kesehatan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, Said mengingatkan kehadiran APH di setiap wilayah itu tidak boleh menganggu aktivitas warga.

“Selama warga menaati prokes (protokol kesehatan), maka tidak boleh diganggu. Biarkan mereka menjalani rutinitas secara normal,” tutur Said.

Said menyatakan kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat ini bukan untuk menakuti rakyat. Ditekankan kembali bahwa upaya ini dalam rangka membantu masyarakat agar dispilin menegakan protokol kesehatan. Lazimnya, menurut Said, kepatuhan masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya jika melihat aparat penegak hukum lengkap dengan seragam.

Said optimistis masyarakat akan berpikir dua kali melanggar protokol kesehatan jika berhadapan dengan para penegak hukum. Pola seperti ini secara perlahan dinilai akan membantu membentuk tingkat kesadaran masyarakat secara natural. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah menangani Covid-19.

“Jadi saya usulkan, turunkan semua aparat penegak hukum di semua wilayah. Nah, baru akan terlihat efektifitas penanganan Covid-19 ini. Tanpa pelibatan APH maka jangan pernah bermimpi Covid-19 ini bisa melandai. Mau PPKM atau apa pun namanya, tanpa melibatkan APH maka tidak akan pernah efektif kebijakan pemerintah ini,” ucap ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Said mengatakan pola penangangan Covid-19 ini tidak bisa setengah hati. Untuk itu, kebijakan penangangannya pun harus extra ordinary.

“Kalau kita melihat tren penyebaran Covid-19 terus tinggi. Ini sudah fakta, dari 3.000, lalu naik ke 4.000 dan sekarang sudah mencapai angka nyaris 10.000 per hari. Saya kira ada yang kurang beres dari policy pemerintah, makanya, saya usulkan, tegakkan protokol kesehatan secara ketat. Ini kata kuncinya,” kata Said,

Pertambahan angka Covid-19 tertinggi terjadi di daerah DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut Said, apabila ketiga daerah ini tidak serius memerangi Covid-19, maka dampaknya sangat signifikan menganggu pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, ketiga daerah itu berkontribusi besar sebagai penyumbang 39% produk domestik bruto (PDB).

“Anehnya ketiga gubernurnya elektabilitas bursa capres (calon presiden) tinggi. Padahal kinerja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi lambat, bahkan kontraksi ekonominya di bawah angka nasional. Yang dibutuhkan saat ini adalah, bagaimana penanganan Covid-19 ini agar tuntas,” demikian Said.

