Minggu Ini, 29 Kabupaten/Kota Berada di Zona Merah Covid-19

Kamis, 17 Juni 2021 | 19:23 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, berdasarkan zonasi risiko per 13 Juni 2021, jumlah kabupaten/kota dengan status zona merah, oranye, dan hijau mengalami peningkatan.

Hal itu disampaikan Wiku pada konferensi pers tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia", Kamis (17/6/2021).

Wiku menyebutkan, jumlah wilayah yang masuk zona merah Covid-19 mengalami peningkatan dari 17 menjadi 29 kabupaten/kota. Sedangkan zona oranye dari 331 menjadi 339 kabupaten/kota.

Kemudian untuk zona hijau dari 7 menjadi 24 kabupaten/ kota. Sementara kabupaten/kota berzona kuning yaitu dari 158 menjadi 121 kabupaten/kota.

Selanjutnya Wiku menyampaikan alarm untuk 10 kabupaten/kota di zona oranye yang yang skornya hampir mendekati kabupaten/kota zona merah. Di antaranya Kota Bandung, Kota Pontianak, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Medan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Dharmasraya Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Pati.

“Secara garis besarnya nyatanya perkembangan zonasi mingguan ini tidak terlalu baik di mana salah satunya terdapat sejumlah 23 kabupaten/kota dari zona oranye berpindah menjadi zona merah,” ucapnya.

Adapun 23 kabupaten/kota dari zona oranye berpindah menjadi zona merah tersebut adalah:

ü Kabupaten Aceh Tengah dan Pidie di Nanggroe Aceh Darussalam.

ü Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat.

ü Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru di Riau.

ü Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan

ü Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Kota Jambi di Jambi

ü Kota Bengkulu di Bengkulu

ü Kota Metro di Lampung

ü Kota Bintan di Kepulauan Riau

ü Kabupaten Bandung di Jawa Barat

ü Kabupaten Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara dan Semarang di Jawa Tengah

ü Kabupaten Bantul dan Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta

ü Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur

Terkait hal ini, Wiku mengatakan, perlu dilakukan perbaikan melalui berbagai cara. Baik itu melalui upaya preventif maupun kuratif secara bersamaan. Dalam hal ini, Wiku mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk sama-sama terbiasa mengenali situasi berdasarkan data untuk mengambil kebijakan kesehatan yang tepat.

Pada kesempatan sama, Wiku mengatakan, mulai minggu ini, indikator zonasi mengalami penyesuaian. Perubahan indikator menyesuaikan dengan dinamika kondisi Covid-19 dengan tujuan mempertahankan keakuratan dalam pengambilan kebijakan pengendalian Covid-19.

Adapun aspek-aspek indikator zonasi yang mengalami perubahan pertama, ambang insiden kumulatif kasus positif per 100. 000 penduduk. Kedua, angka kematian kasus positif per 100.000 penduduk. Ketiga, jumlah testing per 1.000 penduduk. Keempat, rata-rata keterpakaian isolasi dalam satu minggu terakhir.

Wiku menyebutkan, dari keempat indikator zonasi tersebut, maka zona hijau dengan definisi tidak ada kasus baru memiliki perluasan arti, yakni tidak tercatat kasus Covid-19 positif atau pernah terdapat kasus, namun tidak ada penambahan kasus baru dalam 4 minggu terakhir dan angka kesembuhannya lebih dari 95%.

“Perubahan berdasarkan evaluasi ini dilakukan demi meningkatkan sensitifitas dari indikator yang ada, sehingga pemerintah daerah dapat lebih mudah memahami situasi daerahnya masing-masing lebih tinggi dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang terbaik,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com