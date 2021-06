Epidemiolog: Varian Delta Plus Dapat Turunkan Efikasi Antibodi

Jumat, 18 Juni 2021 | 22:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, Covid-19 varian Delta Plus merupakan mutasi kelanjutan dari varian Delta.

Menurutnya, mutasi tambahan pada Delta Plus semakin menurunkan efikasi antibodi pada tubuh manusia. Bahkan terapi antibodi pun tidak efektif, sehingga dapat menurunkan efikasi vaksin.

“Ini tentu kabar buruk, karena artinya varian Delta Plus ini bisa semakin menurunkan efikasi dari vaksin,” kata Dicky saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (18/6/2021).

Dicky menyebutkan, semakin menurunnya efikasi vaksin ini, maka akan berdampak pada target pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok semakin jauh dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya, Dikcy mengatakan, Delta Plus ini merupakan penambahan mutasi K417N. Mutasi K417N ini juga pertama ditemukan pada varian Beta yang ditemukan di Afrika Selatan (Afsel).

Oleh karena itu, Dicky menegaskan, proses skrining di pintu masuk negara dan karantina minimal 14 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri harus terus diperkuat.

Menurutnya, dengan bermunculannya varian baru, tentu hal ini menunjukan selama pandemi belum selesai, maka akan ada kemungkinan muncul varian baru yang lebih berbahaya.

“Bisa jadi akan ada varian yang jauh akan merugikan kita. Ini harus diantisipasi dengan cara dicegah dengan penguatan di pintu masuk negara serta 3T (testing, tracing, dan treatment) harus diperkuat,” pungkasnya.

