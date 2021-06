Epidemiolog: Varian Delta Dapat Tularkan Mereka yang Sudah Vaksinasi Dosis Lengkap

Jumat, 18 Juni 2021 | 22:30 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, munculnya Covid-19 varian Delta dan Delta Plus sangat merugikan karena penularannya sangat cepat dan dapat menurunkan efikasi vaksin.

Menurut Dicky, penularan varian Delta lebih cepat dari varian Alfa dan menyebabkan keparahan karena lebih banyak orang dirawat rumah sakit. Setidaknya 2 kali lipat daripada varian Alfa.

“Varian Delta ini menurunkan efikasi antibodi. Artinya orang yang sudah divaksin 2 kali cenderung masih bisa terinfeksi kecuali kalau vaksin messenger RNA yang efektif, tetapi yang lain kurang efektif,” kata Dikcy saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (18/6/2021).

Efikasi vaksin ini, kata dia, berdasarkan studi Public Health England menyebut vaksin berbasis messenger RNA (mRNA) seperti diproduksi oleh Pfizer-BioNTech efektif dalam mencegah rawat inap. Adapun pemberian vaksinnya jenis ini harus 2 dosis.

Dicky juga menyebutkan, varian Delta merupakan varian yang pertama ditemukan di India yang disebut dengan B1617. Varian ini terkenal dengan sebutan varian dengan mutasi ganda.

“Disebut mutasi ganda karena ada 2 mutasi serius yang terjadi pada varian Delta ini yang sangat mengkhawatirkan yaitu adanya mutasi 484K yang ada di varian Afrika Selatan. Kemudian L452R ada di varian California,” kata Dicky.

Dicky menyebutkan, varian Delta dan Delta Plus serta varian lainnya sama-sama mengancam keselamatan jiwa. Pasalnya, semakin banyak orang terinfeksi, artinya akan membebani fasilitas kesehatan dan banyak yang tidak tertangani, sehingga akan meningkatkan angka kematian.

Kondisi ini, lanjut Dicky harus segera dicegah. Dalam hal ini bukan hanya dengan vaksinasi, tetapi harus memperketat 3T dan 5M serta menerapkan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Apabila peningkatan kasus wilayah tidak terkontrol tentu berpotensi melahirkan varian baru lebih berbahaya dari ribuan mutasi yang terjadi,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com