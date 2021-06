Kemkes: Varian Delta Plus Belum Teridentifikasi di Indonesia

Sabtu, 19 Juni 2021 | 16:30 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beriatasatu.com- Munculnya varian Delta atau dikenal dengan B1617 dan Delta Plus atau K417N saat ini meresahkan publik. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini varian yang sudah dideteksi di Indonesia adalah B1617. Sedangkan untuk Delta Plus mutasi pada protein K417N belum ditemukan.

“Hanya B1617 yang sudah kita identifikasi,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (19/6/2021).

Nadia menyebutkan, untuk mendeteksi varian baru, pemeriksaan sampel menggunakan Whole Genome Sequencing (WGS). Namun, sifatnya monitor sehingga bentuknya surveilans bukan pemeriksaan rutin.

Untuk mengatasi mutasi varian baru, Nadia mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan (prokes). Selain itu, pemerintah fokus pada deteksi dini kasus melalui 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Kemudian, mempercepat vaksinasi.

Nadia menyebutkan, hingga saat ini vaksin Sinovac, Astrazeneca, ataupun Sinopharm masih efektif untuk mengatasi varian baru. Apalagi hingga saat ini belum ada obat khusus untuk mengatasi Covid-19.

“Kita tahu sampai sekarang ini Covid-19 belum ada obatnya. Jadi pengobatan yang diberikan adalah lebih pada menangani gejala yang ditimbulkan,” paparnya.

Selanjutnya, Nadia mengatakan, varian baru atau mutasi virus sebetulnya banyak sekali, karena sejatinya virus mengalami mutasi. Akan tetapi, sejauh ini World Health Organization (WHO) memasukan 2 kategori, yakni variant of interest (VOI) atau mutasi yang perlu diamati dan variant of consent (VOC) atau mutasi yang benar-benar harus secara hati-hati ditindaklanjuti.

“Kalau varian Delta menyebabkan penularan, kalau Delta Plus ini baru informasi dari negara India saja. Jadi kita tunggu rekomendasi lebih lanjut setidaknya dari WHO,” pungkasnya.

