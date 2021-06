Suntik Vitamin Jadi Pilihan di Masa Pandemi

Sabtu, 19 Juni 2021 | 16:43 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Petugas kesehatan menyiapkan vitamin C untuk disuntikan kepada warga, di Bojongsari, Depok, Selasa (14/4/2020). Vitamin dianggap bisa menambah kekebalan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. (Foto: BeritaSatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Konsumsi vitamin sangat diperlukan dalam menjaga daya tahan tubuh di tengah masa pandemi covid-19.

Saat ini, konsumsi vitamin tidak hanya dengan diminum saja, tapi juga bisa disuntikan. Lalu, apa saja perbedaan dan manfaatnya?

Dokter Konsultan Tropik Infeksi RSCM dan Carolus, Robert Sinto, mengatakan selain diminum, vitamin juga dapat diberikan melalui suntikan lewat pembuluh darah.

"Jenis perawatan ini belakangan menjadi tren di tengah masyarakat dengan istilah suntik vitamin," ungkap Robert di sela virtual media gathering, Jumat (18/6/2021).

Robert menjelaskan keuntungan suntik vitamin sendiri lebih baik yaitu kadar vitamin dalam darah lebih tinggi dibanding di minum karena vitamin langsung masuk ke aliran darah tanpa melalui saluran cerna.

"Sehingga, kadar maksimal vitamin dalam darah lebih cepat tercapai sehingga efek vitamin dapat dirasakan lebih cepat, dan efek samping pencernaan lebih rendah dibanding minum vitamin," jelasnya.

Direct to Consumer (DTC) Brand Manager Kalbe Farma, Eric Antonius menambahkan, salah satu upaya untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap produktif dan sehat adalah dengan mengonsumsi multivitamin, baik dengan cara ditelan juga dengan cara disuntik.

"Kelebihan konsumsi multivitamin dengan cara disuntik adalah penyerapan vitamin dan efek yang relatif lebih cepat, tidak melukai asam lambung dan harga relatif terjangkau. Contohnya saja pada penderita maag yang biasanya sangat tidak sanggup dalam mengkonsumsi vitamin c dalam dosis yang besar,” tambahnya.

Head of Kalbe Ethical Customer Care (KECC) PT Kalbe Farma Tbk, Selvinna mengatakan, Kalbe menghadirkan layanan suntik sehat. Suntik tersebut terdiri dari suntik untuk daya tahan tubuh/imunitas berupa vitamin C (Prove C), suntik bebas pegal lelah atau vitamin B (Kalmeco) dan paket komplit 12 multivitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bebas pegal lelah, kesehatan kulit agar tutup tetap fit (Cernevit).

"Layanan suntik sehat hadir untuk memberikan pilihan bagi pelanggan yang ingin mendapatkan multivitamin dengan lebih mudah,” tutupnya.

Sumber: BeritaSatu.com