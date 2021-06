Pakar: Pahami Label Gizi Makanan Kemasan Agar Tahu Risikonya

Senin, 21 Juni 2021 | 17:24 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Perhatian masyarakat terhadap label nilai gizi yang tercantum pada makanan kemasan masih sangat minim. Padahal, makanan kemasan bisa mengandung risiko kesehatan jika benar-benar dipahami label gizinya secara cermat.

“Masyarakat kita masih terbatas membaca tanggal kedaluwarsa, itu pun bisa dihapus,” kata pakar gizi dan pendiri Dr Tan & Remanlay Institute, dr Tan Shot Yen, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (21/6/2021).

BACA JUGA Pakar Gizi: Kasus Nestle Masukan Penting Pemerintah untuk Pengawasan Makanan Olahan

Tan mengakui bahasa pada label gizi makanan kemasan sering kali terlalu sulit dipahami oleh orang awam karena terjemahan dari prinsip baku. Misalnya, perhitungan nilai gizi diukur dari setiap takaran saji atau porsi, sedangkan masyarakat mungkin mengira perhitungan untuk per kemasan atau per keping biskuit, misalnya.

“Penulisan itu baku, tidak bisa diapa-apain. Industrinya yang mesti dikemplang, salah satunya harus ada sugar tax (pajak gula),” kata Tan saat ditanyakan perlunya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merevisi penulisan label gizi pada makanan kemasan.

BACA JUGA Soal Produk Nestle, Ricky Vinando Anggap Makanan dan Minuman Manis Lebih Berbahaya

Tan menjelaskan sugar tax adalah penerapan tarif pajak bagi produk makanan dan minuman yang mengandung gula berlebih atau sejenisnya sehingga menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Menurutnya, pangan kemasan yang jelas mengandung gula tinggi harus diberi pajak lebih tinggi agar konsumen berpikir ulang jika mau membelinya dan menjadi tidak terjangkau bagi golongan ekonomi lemah.

“Tapi di sini terbalik, yang disasar justru golongan ekonomi lemah. Bahkan petinggi kita bilang makanan dan minuman kemasan itu penyokong perputaran ekonomi,” kata Tan.

BACA JUGA Terapkan Prokes dan Asupan Gizi untuk Tangkal Covid-19

Tan mencontohkan kandungan gula pada salah satu makanan kemasan susu sereal untuk anak. Dalam label informasi nilai gizi disebutkan produk tersebut mengandung 10 gram gula. Itu artinya, terdapat 10 gram gula dalam setiap takaran porsi (per sekali makan) sehingga jika dimakan 3 kali sehari maka konsumsi gulanya menjadi 30 gram per hari.

“Padahal WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) patokannya adalah kurang dari 10% dari total asupan energi. Atau pengurangan sampai di bawah 5% atau sekitar 25 gram gula (6 sendok teh) per hari akan memberikan manfaat kesehatan tambahan,” kata Tan.

Tan memberi contoh lain yaitu mi instan dengan kandungan nutrisi setiap bungkusnya yaitu 188 gram kalori, 27 gram karbohidrat, 7 gram lemak total, 3 gram lemak jenuh, 4 gram protein, 0,9 gram serat, dan 861 miligram natrium (sekitar 37%). Menurutnya, angka kandungan natrium atau garam 37% tersebut sangat tinggi karena rekomendasi Food and Drugs Administration (FDA) Amerika Serikat menyarankan kandungan natrium (sodium) pada makanan kemasan adalah kurang dari 5% (115 miligram).

“Tidak banyak yang sadar kelebihan garam itu datangnya dari mana. Kebutuhan garam manusia (dewasa) per hari patokannya kurang dari 2.300 miligram. Jika produk kemasan Anda tertera angka komposisi bahan pangan dari natrium (sodium) kurang dari 5% atau 115 gram, maka dapat diandaikan cukup aman. Tapi di atas 20% per sajinya atau lebih dari 460 miligram, maka produk itu tinggi garam,” kata Tan.

BACA JUGA YLKI Ingatkan Konsumen Teliti Baca Label Kemasan Produk

Tan mengatakan fakta-fata itu seharusnya membuat masyarakat lebih berhati-hati terutama dalam mengonsumsi makanan kemasan seperti keripik, biskuit, mi instan, atau camilan anak yang biasa tersedia di minimarket. Masyarakat juga harus memahami patokan nilai gizi harian yang aman untuk kesehatan terutama asupan harian gula dan garam.

“Jangan lupa hitungnya harus benar. Produsen suka mengakali, berkelit. Jadi hitung natrium per saji, bukan per kantong, bukan per keping biskuit,” kata Tan.

Sumber: BeritaSatu.com