BPOM Dukung UMKM Pangan Go International

Selasa, 22 Juni 2021 | 14:53 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / FER

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K Lukito dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Teten Masduki, dalam acara peluncuran dukungan program UMKM pangan, Indonesia Spice Up The World, di Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meluncurkan dukungannya untuk program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan, Indonesia Spice Up The World. Lewat program itu, diharapkan UMKM pangan yang memproduksi bumbu dan rempah Indonesia bisa menembus ke pasar internasional khususnya Australia, Afrika, Rusia, dan Hungaria.

Kepala BPOM, Penny K Lukito menyatakan program Indonesian Spice Up The World adalah salah satu rencana aksi strategi kuliner Indonesia yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurut Penny, berdasarkan data BPOM, saat ini terdapat 154 pelaku usaha yang memproduksi bumbu terdiri atas 24% skala usaha besar (industri pangan) dan 76% skala UMKM.

"Dominasi UMKM berperan penting dalam memasok produk bumbu dan rempah ke pasar internasional," kata Penny, Selasa (22/6/2021), dalam acara peluncuran dukungan BPOM yang dihadiri oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Teten Masduki.

Penny mengatakan BPOM senantiasa mendorong UMKM untuk memasok produk pangan aman yang berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. "Keberpihakan terhadap UMKM diwujudkan dengan pemberian insentif dan kemudahan melalui berbagai kebijakan," ujar Penny.

Sejalan dengan tema Hari Keamanan Pangan Sedunia yaitu "Safe Food Now for a Healthy Tomorrow” (Pangan Aman Sekarang untuk Kesehatan Sepanjang Masa), BPOM menekankan pentingnya jaminan produksi pangan yang aman oleh UMKM.

Menurut Penny, BPOM juga gencar mengampanyekan keamanan, mutu, dan gizi pangan kepada masyarakat, pelaku usaha, serta mitra lainnya seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO) untuk mewujudkan budaya keamanan pangan, khususnya di masa pandemi Covid-19. Dengan upaya terpadu untuk menghadirkan pangan aman, nantinya akan membantu mengurangi dampak sosial dan ekonomi, serta meningkatkan peluang akses pasar yang lebih besar.

"Peluang ini dapat diraih jika pangan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha telah memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). BPOM terus berupaya melakukan pendampingan pemenuhan CPPOB kepada UMKM," kata Penny.

Sejak 1 Mei 2021, BPOM telah melakukan pendampingan kepada 92 produsen bumbu, yaitu 30 pendampingan pada tahap pengajuan Nomor Izin Edar (NIE), 35 pada tahap pemenuhan CPPOB, dan 27 pada tahap pengajuan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

Secara khusus, dalam mendukung UMKM Go International, BPOM telah menyusun buku pedoman ekspor produk bumbu dalam rangka mendukung program Indonesia Spice Up The World. Buku itu melengkapi beberapa pedoman sebelumnya terkait registrasi, termasuk untuk pangan industri rumah tangga (PIRT), CPPOB, label serta produksi dan peredaran pangan saat pandemi.

Dalam acara hari ini, kepala BPOM bersama menteri KUKM juga menandatangani nota kesepahamanan untuk saling bersinegri dalam mendukung peningkatan daya saing UMKM melalui program-program pemberdayaan UMKM Pangan Olahan. Salah satunya pelatihan fasilitator dari pusat layanan usaha terpadu (PLUT) Kementerian KUKM.

