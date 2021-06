Studi: Covid-19 Bisa Picu Keluhan Neurologis dan Psikologis

Gambar ini menunjukkan mikrograf elektron pemindaian berwarna dari sel apoptosis (merah) yang sangat terinfeksi SARS Partikel virus -COV-2 (kuning), diisolasi dari sampel pasien yang diambil di NIAID Integrated Research Facility (IRF) di Fort Detrick, Maryland, AS. Gambar ini diperoleh pada 29 April 2020 dan dirilis oleh National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) dari National Institutes of Health (NIH). (Foto: AFP/Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular)