Menlu: Juli 2021, Kalbe dan Genexine Uji Klinis Vaksin Tahap 2 dan 3

Jumat, 25 Juni 2021 | 15:41 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Korea Selatan (Korsel) Chung Eui-yong di Jakarta, Jumat (25/6/2021). Dalam pertemuan itu, kedua menlu sepakat meningkatkan kerja sama kesehatan.

Salah satunya, pengembangan vaksin Covid-19 antara PT Kalbe Farma dan Genexine yang rencananya melakukan uji klinis tahap 2 dan 3 di Jakarta dan Jawa Tengah pada Juli 2021.

"Jika semua tahapan terlewati dengan baik, maka diharapkan vaksin akan tersedia akhir tahun 2021,” kata Retno dalam pernyataan pers bersama secara virtual.

BACA JUGA Seminggu Setelah Divaksin Covid-19, Seorang Pria di Tangerang Meninggal

Retno mengatakan, kerja sama Indonesia dan Korsel telah dilakukan selama masa sulit pandemi seperti pengadaan alat pelindung diri (APD), peralatan diagnostik, dan obat-obatan. Dalam konteks terapeutik, kerja sama kedua negara dilakukan antara National Institute of Health Research and Development and Daewoong Infion, serta PT Kalbe Farma dan Genexine (GX-17) dalam produksi obat Covid-19 yang saat ini sudah dalam tahap pengujian.

Menurut Retno, kedua negara juga menggarap kerja sama alat diagnostik lewat rencana prospek investasi perusahaan diagnostik Korea SD Biosensor dan Sugentech yang akan membuka pabrik di Indonesia.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Korean International Cooperation Agency (KOICA) pada Rabu (24/6/2021) menandatangani Understanding on Inclusive Program for Covid Minutes 19 Response senilai US$ 4 juta (Rp 57,7 triliun) yang bertujuan mendukung berbagai program penanggulangan pandemi serta dampak sosial ekonominya di Indonesia.

"Berbagai kerja sama ini tentunya diharapkan dapat memperkuat industri kesehatan nasional dan meningkatkan kesiapsiagaan kita menghadapi ancaman pandemi di masa depan,” kata Retno.

Kunjungan menlu Korsel ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia Tenggara serta rangkaian kunjungan pertamanya dalam kapasitas sebagai menlu. Selama berada di Jakarta, menlu Korsel juga akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kunjungan ini tentunya kita gunakan sebagai momentum untuk terus memperkuat hubungan bilateral termasuk di masa sulit seperti ini,” lanjut Retno.

Sumber: BeritaSatu.com