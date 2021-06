Kematian Akibat Covid-19 Tiga Kali Lebih Banyak daripada Kecelakaan Lalu Lintas

Jumat, 25 Juni 2021 | 20:22 WIB

Oleh : Anselmus Bata, Dionisius Bisara / AB

Jakarta, Beritasatu - Jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia sampai Jumat (26/6/2021) mencapai 56.371. Jumlah ini ternyata tiga kali lebih banyak dibanding kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data BeritaSatu Research yang dihimpun dari survei IMHO pada 2017 via Our World in Data, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas setiap hari mencapai 98 orang, sedangkan data rata-rata kematian selama 7 hari akibat Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan berjumlah 333 orang.

Data kematian per hari akibat Covid-19 menempati peringkat keempat dalam daftar penyebab kematian di Indonesia pada 2017 dan 2021. Penyakit kardiovaskular berada pada urutan teratas penyebab kematian dengan jumlah 1.683 per hari, disusul kanker (545), dan penyakit pencernaan (333).

Berikut daftar penyebab kematian di Indonesia pada 2017 dan 2021:

