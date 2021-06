Jangan Khawatir, Stok Vaksin Covid-19 untuk Juli Masih Banyak

Senin, 28 Juni 2021 | 18:48 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi capai angka diatas 1 juta dosis per hari per Juli 2021. Bahkan, pada pada Sabtu (26/6/2021) kemarin, capaian vaksinasi Covid-19 sebesar 1,3 juta suntikan per hari.

Untuk memastikan keberlangsungan program vaksinasi, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kebutuhan vaksin dengan 1 juta dosis per hari atau lebih sejauh ini tersedia.

“Dari 104 juta dosis vaksin yang dalam bentuk jadi dan bulk atau bahan baku ini, ada 87-88 juta dosis yang ada. Saat ini sudah 45 juta yang terdistribusi. Jadi kita 42-43 juta dosis yang siap untuk kebutuhan Juni-Juli,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (28/6/2021).

Nadia menambahkan, selain stok vaksin sudah tersedia saat ini, per Juli 2021, Indonesia kembali terima kedatangan vaksin dari skema Covax dan Sinovac.

Oleh karena itu, Nadia mengimbau masyarakat untuk segera divaksinasi. Pasalnya, vaksin merupakan salah satu upaya preventif, yakni menyiapkan tubuh untuk memiliki sel memori yang sifatnya akan siap melawan virus ketik terinfeksi virus Covid-19.

“Dengan adanya vaksin ini akan segera menetralisir antigen dari virus, sehingga gejala dan penularanya akan semakin turun,” paparnya.

Nadia juga menyebutkan, vaksin yang digunakan saat ini baik itu vaksin Sinovac, Astrazeneca, maupun Sinopharm sudah tersertifikasi oleh WHO. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat mendukung program vaksinasi untuk memberikan perlindungan.

Selanjutnya, meski sudah divaksin, Nadia mengimbau masyarakat untuk tetap menjalani protokol kesehatan (prokes) karena saat ini dalam kondisi pandemi yang membuat laju penularan virus sangat tinggi, jumlah virus masih sangat banyak, dan munculnya varian-varian baru.

“Jadi ini yang mengapa kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan karena kita masih membutuhkan waktu untuk mencapai kekebalan kelompok, sehingga vaksinasi dan protokol kesehatan adalah perlindungan berganda untuk kita dalam menghadapi pandemi dan tentunya menghadapi varian baru virus Covid-19,” ucapnya.

