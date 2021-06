Percepat Vaksinasi, Pemerintah Minta Masyarakat Tidak Pilih-pilih Jenis Vaksin

Selasa, 29 Juni 2021 | 16:30 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mempercepat program vaksinasi agar bisa selesai sesuai target. Untuk itu, pemerintah minta masyarakat tidak pilih-pilih vaksin mana yang akan disuntikkan. Sebab, semua jenis vaksin Covid-19 yang digunakan saat ini telah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

“Masyarakat tidak perlu memilih vaksin. Kita tahu bahwa apapun jenis vaksinnya sangat spesifik untuk sebuah penyakit. Jadi kalau namanya vaksin Covid-19, pasti tujuannya melindungi kita dari kesakitan dan kematian akibat infeksi virus Covid-19,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi saat dialog daring bertajuk "Varian Baru Covid-19 Sudah Menyebar di Seluruh Indonesia, Pemerintah Kecolongan?", Selasa (29/6/2021).

BACA JUGA Vaksin Pfizer Tiba Agustus, Kemkes Belum Pastikan Bisa Diberikan kepada Anak

Ia menambahkan, semua jenis vaksin tentu sama baiknya karena telah mengantongi standar emergency use of listing (EUL) dari WHO baik itu vaksin Sinovac, Sinopharm, Astrazeneca, dan Pfizer. Hal ini menunjukan semua vaksin memiliki kualitas yang sama baiknya.

“Jadi kita tahu bahwa respons kekebalan kita sangat individual untuk masing-masing orang karena yang distimulus ini kekebalan masing-masing. Belum tentu yang disuntik Astrazeneca itu lebih tidak baik dibandingkan Pfizer,” terang Nadia.

Ia menyebutkan, berdasarkan data jumlah negara, saat ini jumlah penyuntikan vaksin Astrazeneca sudah dilakukan di 171 negara. Sedangkan Pfizer baru 104 negara.

“Kita tidak usah memilih-milih mana vaksin yang ada itu yang kita gunakan untuk memberikan perlindungan kepada kita. Karena kita mempercepat diri kita mendapatkan vaksin. Bukan kita saja yang terlindungi, tetapi vaksin juga melindungi keluarga dan anak-anak kita,” terang Nadia.

Dijelaskan Nadia, dengan divaksin, walaupun ada virus yang menyerang antibodi di dalam diri, maka vaksin akan menekan jumlah virus yang ada. Dengan demikian, gejala Covid-19 menjadi tidak berat.

Selain itu, hal yang terpenting dari program vaksinasi yakni menekan jumlah virus yang ada dalam tubuh sehingga virus tersebut tidak bisa menularkan kepada orang lain.

“Itu sangat penting untuk memutus rantai penularan terutama pada keluarga,” ucapnya.

Program vaksinasi pemerintah dengan sasaran 70% populasi penduduk Indonesia atau 181,5 juta jiwa ditargetkan tuntas pada Desember 2021.

Sumber: BeritaSatu.com