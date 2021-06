27,7 Juta Warga Indonesia Sudah Terima Vaksinasi Dosis Pertama

Selasa, 29 Juni 2021 | 17:45 WIB

Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 27.789.896 warga Indonesia sudah menerima vaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama atau 68,87% dari total sasaran vaksinasi sebanyak 40.349.049 orang. Sedangkan warga Indonesia yang menerima vaksinasi dosis pertama dan kedua (dosis lengkap) sebanyak 13.257.752 atau 32, 86% dari total sasaran.

Demikian dilaporkan Kementerian Kesehatan (Kemkes), pada Selasa (29/6/2021).

Dari jumlah 27.789.896 warga Indonesia yang sudah menerima vaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama tersebut, terdiri dari sumber daya manusia (SDM) Kesehatan sebanyak 1.548.445 orang atau 105,43% dari total sasaran sebanyak 1.468.764 orang.

Kemudian petugas publik yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 21.454.479 orang atau 123,82% dari total sasaran sebanyak 17.327.167 orang.

Selanjutnya lanjut usia (lansia) yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 4.645.870 orang atau 21,56% dari total sasaran sebanyak 21.553.118 orang.

Sementara itu, dari jumlah 13.257.752 warga Indonesia yang telah menerima vaksinasi dosis lengkap, terdiri dari SDM Kesehatan sebanyak 1.413.333 orang (96,23%), petugas publik sebanyak 9.076.828 orang (52,38%), dan lansia 2.713.547 orang (12,59%).

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mempercepat program vaksinasi agar bisa selesai sesuai target. Untuk itu, pemerintah minta masyarakat tidak pilih-pilih vaksin mana yang akan disuntikkan. Sebab, semua jenis vaksin Covid-19 yang digunakan saat ini telah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

“Masyarakat tidak perlu memilih vaksin. Kita tahu bahwa apapun jenis vaksinnya sangat spesifik untuk sebuah penyakit. Jadi kalau namanya vaksin Covid-19, pasti tujuannya melindungi kita dari kesakitan dan kematian akibat infeksi virus Covid-19,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi saat dialog daring bertajuk "Varian Baru Covid-19 Sudah Menyebar di Seluruh Indonesia, Pemerintah Kecolongan?", Selasa (29/6/2021).

Ia menambahkan, semua jenis vaksin tentu sama baiknya karena telah mengantongi standar emergency use of listing (EUL) dari WHO baik itu vaksin Sinovac, Sinopharm, Astrazeneca, dan Pfizer. Hal ini menunjukan semua vaksin memiliki kualitas yang sama baiknya.

Sumber: BeritaSatu.com