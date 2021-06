Jokowi Berguru ke India untuk Atasi Lonjakan Tajam Kasus Covid-19 di Indonesia

Rabu, 30 Juni 2021 | 16:59 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Melihat kasus Covid-19 di Indonesia yang melonjak tajam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai berguru ke negeri India. Bahkan ia sampai menelepon Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menelepon menteri kesehatan India, untuk mengetahui penyebab lonjakan dan cara mengatasinya.

“Dalam minggu-minggu terakhir ini, ada lonjakan yang sangat tinggi di dalam penyebaran Covid-19 di negara kita, Indonesia. Kita tahu yang lonjakan eksponensial beberapa bulan yang lalu adalah India,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam pembukaan Munas VIII Kadin Indonesia di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Pada tahun 2020, sambung Jokowi, angka kasus aktif di India mencapai 50.000 per hari. Kemudian turun menjadi 9.000 kasus per hari. Namun di akhir Januari atau awal Februari 2021, kasus aktif naik secara eksponensial menjadi 370.000 per hari.

“Lompatan yang sangat eksponensial sekali. Dan saat ini, India sudah anjlok lagi turun menjadi 50.000 kasus aktif per hari,” ujar Jokowi.

Belajar dari India yang berhasil menurunkan kasus aktif Covid-19 harian dengan signifikan, membuat Jokowi ingin mengetahui rahasia keberhasilan tersebut.

“Kita belajar dari sana, bulan Januari, Menteri Kesehatan telepon Menteri Kesehatan India, saya juga telepon Perdana Menteri Narendra Modi. Kenapa bisa kejadian seperti itu,” ungkap Jokowi.

Apalagi dalam sepekan ini, lompatan eksponensial kasus Covid-19 juga terjadi di Inggris, Israel dan Australia. Israel sendiri sudah mengalami penurunan kasus, kini melompat tinggi, padahal vaksinasi sudah lebih dari 70%. Lalu di Sydney, Australia melakukan lockdown karena kenaikan kasus aktif yang sangat tinggi.

“Saat ini , adalah saat yang sangat sulit, saat yang tidak mudah bagi dunia usaha, bagi ekonomi kita, maupun ekonomi global. Betul-betul sangat sulit dan tidak gampang menyelesaikan persoalan. Karena tidak hanya satu soal urusan ekonomi, tetapi juga urusan kesehatan,” terang Jokowi.

Karena itu, Kepala Negara mengajak semua pihak berhati-hati, jangan lengah dan tetap harus waspada. Ia meminta kepala daerah untuk memastikan ekonomi dan kesehatan berjalan bersamaan.

“Coba kita lihat perkembangan kasus aktif di Indonesia. Kita belajar dari sana. Akhir Januari kasus kita naik sudah 176.000 kasus. Pernah turun di Mei pertengahan, 18 Mei, saya ingat, turun menjadi 87.000 kasus. Tetapi begitu ada liburan lebaran kemarin plus varian baru, hari ini kita naik melompat dua kali lipat lebih menjadi 228.000 kasus. Inilah yang sampaikan, kita harus hati-hati. Kita harus tetap waspada. Kita tidak boleh lengah,” tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta mengatakan hingga hari ini, pemerintah terus mempelajari varian baru Covid-19. Karena dalam penanganan Covid-19, tidak hanya bisa mengandalkan penanganna makro saja, melainkan detail mikro juga harus dipelajari. “Angka-angka harus tahu, posisi di mana, bergeraknya dimana juga harus kita ikuti,” tukas Jokowi.

Sumber: BeritaSatu.com