Jokowi Akan Naikkan Target Vaksinasi Menjadi 2,5 Juta Dosis Per Hari

Rabu, 30 Juni 2021 | 17:52 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menaikkan target vaksinasi Covid-19 menjadi 2,5 juta per hari. Untuk hari ini hingga Juli, Jokowi menargetkan 1 juta dosis per hari, sedangkan di Agustus mendatang, Jokowi sudah memberikan target 2 juta dosis per hari. Belum diketahui, kapan Jokowi akan menaikkan target menjadi 2,5 juta dosis per hari.

“Ini target yang telah saya berikan ke depan,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam pembukaan Munas VIII Kadin Indonesia di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Jokowi pun membeberkan target bulanan yang sudah ditetapkannya. Target bulan Juli, sudah ada 34 juta dosis vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat. Lalu, 43,7 juta dosis vaksin di Agustus, 53 juta vaksin disuntikkan di September, Oktober sebanyak 84 juta dosis, November sebanyak 80,9 juta dosis dan Desember 71,7 juta dosis vaksin.

Diakuinya, target tersebut tidak mudah untuk dicapai. Namun melihat, pelaksanaan vaksinasi sudah mampu menembus angka 1,3 juta per hari, maka ia yakin target 2,5 juta dosis vaksin disuntikkan per hari dapat dicapai.

“Memang target yang tidak kecil. Tetapi kemarin kita coba sehari bisa, 1,3 juta. Saya meyakini meningkatkan menjadi angka 2,5 juta itu bukan sebuah hal yang sulit. Asal satu kuncinya, vaksinnya ada,” ujar Jokowi.

“Dulu, 300.000 per hari saja sudah merasakan sulit untuk menaikkannya, tetapi ternyata hari Sabtu kemarin, bisa kita lakukan 1,3 juta. Ini upaya-upaya yang harus kita lakukan,” tegas Jokowi.

Kepala Negara mengungkapkan sampai hari ini sudah ada 42 juta dosis vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat. Untuk mengejar target 70% kekebalan kelompok (herd immunity), Jokowi menegaskan tidak ada tawar menawar lagi untuk menaikkan target vaksinasi massal.

“Sekarang tidak ada tawar menawar lagi. Memang kita akan kejar terus vaksinasi ini. Saya sudah sampaikan 1 juta harus di bulan Juli, Agustus 2 juta, harus. Karena kunci dari pemulihan ekonomi, urusan Covid-19 ini harus bisa kita selesaikan,” ungkap Jokowi.

Dari 215 negara, untuk urusan vaksinasi, Indonesia sudah berada di urutan ke-11. Posisi ini menuru Jokowi sudah cukup baik. Dan ia optimistis posisi Indonesia akan naik pada bulan-bulan berikutnya.

“Untuk urusan vaksinasi, Indonesia di urutan ke-11, cukup baik. Saya yakin Juli-Agustus naik, nggak tahu ranking keberapa, tapi pasti naik karena target 1 juta dan 2 juta itu sudah berkali-kali saya sampaikan,” tukas Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini memberikan apresiasi kepada Kadin Indonesia yang telah berpartisipasi melaksanakan program vaksinasi gotong royong. Ia mengharapkan target 22 juta untuk pelaksanaan vaksin gotong royong dapat tercapai.

“Meskipun targetnya 22 juta, tapi karena vaksinnya belum datang. Ini lah yang kita kejar nanti dengan Ketua dan jajaran Kadin yang baru, agar angka vaksin gotong royong 22 juta bisa dikejar dalam bulan Juli-Agustusan dan bulan-bulan berikutnya,” jelas Jokowi.

Sumber: BeritaSatu.com