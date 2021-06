Ini Usulan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali dari Kemko Marves

Rabu, 30 Juni 2021 | 19:07 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo berencana menerapkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat guna mengerem penyebaran Covid-19. Berdasarkan dokumen yang didapatkan Beritasatu.com, Rabu (30/6/2021) terdapat beberapa poin yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Direncanakan bahwa PPKM Darurat dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021.

Berikut daftar lengkap usulan tersebut:

I. Periode Penerapan PPKM Darurat:

3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian

II. Cakupan Area:

45 Kabupaten/Kota dengan Nilai Assesmen 4 dan 76 Kabupaten/Kota dengan Nilai Assesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali.

III. Cakupan Pengetatan Aktivitas:

1. Sektor Non-Esensial

- 100% work from home (WFH)

2. Kegiatan Belajar Mengajar

- Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

3. Sektor Esensial

- Diberlakukan 50% maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan

- Untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

4. Mal/Pusat Perbelanjaan

- Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal dan pusat perdagangan ditutup

5. Tempat Makan

- Restoran dan rumah makan hanya menerima delivery/take away

6. Kegiatan Konstruksi

- Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Kegiatan Ibadah

- Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, wihara, dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara

8. Fasilitas umum

- Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan

- lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

10. Transportasi umum

- Kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental)

- Diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11. Resepsi pernikahan

- Dihadiri maksimal 30 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

12. Pelaku perjalanan

- Pelaku perjalanan dengan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat diatas terutama pada poin 3.

14. Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) perlu terus diterapkan:

a. Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1.000 penduduk / minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate

b. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi

- Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan

- Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi

- Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina

- Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi

- Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.

c. Treatment

- Perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala

- Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit

- Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

15. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021.

Seperti diketahui pemerintah akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat dalam waktu dekat. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut B Pandjaitan mengusulkan agar PPKM Mikro Darurat berlaku pada 3-20 Juli 2021, di mana pada periode itu mal akan ditutup dan pembelajaran tatap muka ditiadakan.

“Betul, itu usulan Pak Luhut,” ujar Juru Bicara Menko Marinves, Jodi Mahardi kepada Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (30/6/2021). Disebutkan, usulan itu berdasarkan hasil rapat Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi hari ini, Rabu (30/6).

Dikatakan, target dari pelaksanaan PPKM Mikro Darurat adalah penurunan kasus bisa mencapai 10.000 per hari. Cakupan area pelaksanaan PPKM Mikro Darurat adalah di Jawa dan Bali yang meliputi 45 kabupaten/kota dengan nilai assessment 4 dan 76 kabupaten/kota dengan nilai assessment 3.

Menurut Jodi, selama penerapan PPKM Mikro Darurat di wilayah-wilayah tersebut tidak ada sekolah tatap muka. Begitu pula mal atau pusat perbelanjaan yang ada di wilayah tersebut akan tutup.

“Restoran atau rumah makan hanya melayani pesan-antar atau dibawa pulang. Sedangkan, tempat peribadatan juga akan ditutup sementara,” ujar Jodi.

Dikatakan, usulan ini baru akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo besok, Kamis (1/7/2021) sebelum diumumkan ke publik. Pembahasan juga akan mendengarkan masukan dari banyak pihak.

