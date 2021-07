Menkes Targetkan Kapasitas Testing dan Tracing Covid-19 400.000 Per Hari

Kamis, 1 Juli 2021 | 20:24 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan meningkatkan testing dan tracing hingga 4 kali lipat dari yang ada saat ini. Hal ini, berkaca dari kesuksesan negara lain ketika kasus Covid-19 naik.

Budi menyebutkan, saat ini kapasitas testing harian di Indonesia sekitar 100.000 kasus per hari, dengan target ini maka capaian testing per hari bisa mencapai 400.000 kasus.

“Kita akan meningkatkan testing dan tracingkita, 3 sampai 4 kali lipat dari yang ada sekarang, seperti di negara-negara lain yang sedang naik tinggi kasusnya,” ujar Menkes dalam keterangannya yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Budi menambahkan, peningkatan testing dan tracing ini sesuai dengan panduan WHO, yakni, apabila kasus positif di bawah, maka testing 1/1000 per minggu. Sedangkan, untuk kasus positif 5-15% menjadi 5/1000 per minggu. Sementara untuk kasus lebih dari 15% menjadi 10/1000 per minggu dan kasus lebih dari 25% menjadi 15/1000 per minggu.

Menurut Budi, daerah dengan kasus positif tinggi, maka testing harus naik menjadi 15 kali lipat atau 15 testing per 1.000 populasi pe minggu.

Selanjutnya, Budi menegaskan, prioritas testing akan diperbaiki. Pasalnya, testing ini untuk testing epidemiologis bukan untuk testing skrining.

“Prioritas testing kita perbaiki, testing ini untuk kepentingan epidemiologi, bukan untuk testing skrining, jadi benar-benar kita kejar suspek dan kontak eratnya. Karena ini dibayar oleh negara,” terangnya.

Budi menegaskan, pemerintah akan memperketat aturan bahwa semua orang yang kontak erat dengan kasus positif harus melakukan karantina agar tidak menularkan.

Dalam hal ini, semua kabupaten/ kota memiliki target testing per hari yang harus dikejar. Adapun testing ini bisa menggunakan rapid antigen apabila swab polymerase chain reaction(PCR) terbatas.

BACA JUGA Satgas Akui Penurunan Testing Covid-19 karena Libur Lebaran

Hasil testing ini, lanjut Budi harus keluar dalam waktu 24 jam. “Target kita hasil testing harus keluar dalam waktu 24 jam, kalau PCR tidak bisa keluar 24 kita pakai rapid antigen,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com