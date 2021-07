POGI Rekomendasikan Ibu Hamil Segera Divaksin Covid-19

Jumat, 2 Juli 2021 | 12:45 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) merekomendasikan agar ibu hamil segera mendapatkan vaksin Covid-19. POGI juga mengeluarkan rekomendasi bahwa semua vaksin Covid-19 yang tersedia saat ini aman untuk ibu hamil.

“POGI mengacu kepada studi preliminary dari the New England Journal of Medicine bahwa semua non-live vaccine bisa. Baik Pfizer, Moderna, Astrazeneca, maupun Sinovac dan Sinopharm. Kami tinggal tunggu endorsement (dukungan) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” kata Sekjen POGI dr Budi Wiweko dalam konferensi pers yang digelar oleh Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jumat (2/7/2021).

Budi mengatakan POG sudah berdiskusi dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan BPOM bahwa rekomendasi pemberian vaksin Covid-19 didasarkan pada dua hal. Pertama, berdasarkan studi pada binatang, yang disebukan dalam panduan internal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahwa vaksin Sinovac terbukti aman.

“Disebutkan bahwa Sinovac aman, tidak ada eefk membahayakan dalam studi pada binatang yang hamil. Tidak ada efek menghambat pertumbuhan janin atau kelainan kongenital. Ini menjadi pegangan sementara dan ditulis dalam fact sheet BPOM untuk vaksin Sinovac,” kata Budi.

Kedua, berdasarkan hasil diskusi dalam POGI selaku organisasi profesi, bahwa penggunaan vaksin dari non-live telah terbukti aman. Hal tersebut juga direkomendasikan dari studi observasi sepanjang Desember 2020-Februari 2021 kepada 35.000 pasien ibu hamil berusia 16-54 tahun di Amerika Serikat (AS) yang mendapatkan vaksin Pfizer dan Moderna. Selain itu, ujar Budi, berdasarkan studi atas vaksin non-live menunjukkan bahwa vaksin-vaksin yang sudah ada seperti vaksin influenza atau vaksin DPT (difteri, pertusis, dan tetanus) aman diberikan kepada ibu hamil.

“Negara yang sudah mengeluarkan emergency use authorization (EUA) untuk ibu hamil adalah AS dan Inggris yaitu Pfizer dan Moderna,” kata Budi.

Budi juga mengingatkan agar perempuan tidak perlu menunda kehamilan walaupun belum mendapatkan vaksin karena faktanya vaksin Covid-19 aman diberikan walaupun dalam kondisi kehamilan. Namun, Budi merekomendasikan pemberian vaksin Covid-19 pada ibu hamil dilakukan saat usia kehamilan di atas 2 minggu untuk menghindari risiko pada pembentukan janin, serta maksimal usia kehamilan 33 minggu agar vaksin bisa memberi efek perlindungan kepada janin dalam kandungan.

Sumber: BeritaSatu.com