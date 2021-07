Kemkes Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Obat Covid-19, Ini Daftarnya

Sabtu, 3 Juli 2021 | 14:34 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemkes) menetapkan harga eceran tertinggi obat yang biasa untuk menangani Covid-19 di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan keputusan ini sudah diteken pada Jumat, 2 Juli 2021. Ia mengaku sudah menandatangai Surat Keputusan Menkes HK.1.7./Menkes/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi obat Covid.

"Harga eceran tertinggi ini merupakan harga jual tertinggi obat di apotek, isolasi farmasi, rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia,” urai Menkes, Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual, Sabtu (3/7/2021).

Menurutnya, pemerintah akan menindak tegas penjual 11 obat-obatan di atas harga batas yang ditentukan. Dia meminta seluruh produsen dan distributor mematuhi aturan ini.

"Negara hadir untuk rakyat. Saya tegaskan di sini seperti arahan Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan). Saya sangat tegaskan di sini agar dipatuhi," ujar Budi.

Ia mencontohkan jenis obat Ivermectin ukuran 12 miligram sebesar Rp 7.500. Selain Ivermectin, pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi 10 obat lainnya seperti Remdesivir 100 mg vial, Oseltamivir 75 mg kapsul, dan Intravenous Immunoglobulin 5 persen 50 mili vial.

Penetapan harga eceran tertinggi dilakukan menyusul naiknya harga obat yang diindikasikan mampu mengobati covid-19. Misalnya saja, obat Ivermectin yang disebut bisa mengobati dan kini sedang menjalani masa uji klinis di 8 rumah sakit harganya melambung tinggi di pasaran. Di e-commerce, harga jual obat cacing itu dipatok hingga Rp 500.000 ke atas untuk satu boks.

Berikut ini daftar harga eceran tertinggi 11 obat Covid:

1. Favipiravir 200 mg: Rp 22.500 per tablet

2. Remdesivir 100 mg: Rp 510.000 per vial

3. Oseltamivir 75 mg: Rp 26.000 per kapsul

4. Intravenous Immunoglobulin 5% 50 ml infus: Rp 3.262.300 per vial

5. Intravenous Immunoglobulin 10% 25 ml infus: Rp 3.965.000 per vial

6. Intravenous Immunoglobulin 10% 50 ml infus: Rp 6.174.900 per vial

7. Ivermectin 12 mg: Rp 7.500 per tablet

8. Tocilizumab 400 mg/20 ml infus: Rp 5.710.600 per vial

9. Tocilizumab 80 mg/4 ml infus: Rp 1.162.200 per vial

10. Azithromycin 500 mg: Rp 1.700 per tablet

11. Azithromycin 500 mg infus: Rp 95.400 per vial

