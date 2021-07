Komisi IX DPR: Telemedicine Seharusnya Masuk Klaim Covid-19

Senin, 5 Juli 2021 | 16:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene, mendesak layanan telemedicine Covid-19, yang saat ini dipakai sebagian besar pasien Covid-19 yang berstatus isolasi mandiri, agar bisa dimasukkan ke dalam klaim biaya perawatan Covid-19. Pasalnya, lonjakan kasus saat ini menyebabkan rumah sakit (RS) menjadi penuh dan hanya mampu menangani pasien Covid-19 dengan gejala sedang ke berat.

“Konsultasi telemedicine dan pengobatan isoman (isolasi mandiri) saat ini hampir dipastikan menambah beban dari masyarakat. Komisi IX mendesak agar telemedicine Covid-19 bisa masuk dalam klaim Covid-19,” kata Felly dalam rapat kerja dengan menteri kesehatan dan menteri keuangan, Senin (5/7/2021).

Felly mengatakan jumlah kasus aktif saat ini mencapai sekitar 295.000 di mana sebagian besar melakukan isolasi mandiri. Tingginya angka kasus menyebabkan puskesmas tidak mampu memonitor kesehatan dan memastikan pasokan obat pasien Covid-19.

“Ini membuat banyaknya kasus terlambat tertangani sehingga menyebabkan kasus parah terlambat tertangani yang dapat menyebabkan kematian,” ujarnya.

Felly juga menyinggung kondisi tingginya kasus menyebabkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) tidak bisa didapatkan secara cepat. “Pada akhirnya akan banyak pasien isolasi mandiri yang membutuhkan perawatan di RS tapi terlambat tertangani,” katanya.

Felly meminta pemerintah melakukan terobosan agar proses rujukan ke RS juga memakai kriteria kondisi kesehatan seperti angka saturasi oksigen. Menurutnya, pemerintah juga perlu memanfaatkan tes Covid-19 selain PCR untuk mempercepat pemeriksaan, seperti metode deteksi molekuler/Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) dan isotermal yang saat ini sudah tersedia di Indonesia.

“Ini merujuk panduan CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat) bahwa tes NAAT, isotermal dalam beberapa kondisi bisa digunakan untuk mengonfirmasi kasus Covid-19,” kata Felly.

Felly juga mengingatkan bahwa jumlah testing di Indonesia masih sangat rendah yaitu baru sebanyak 66.807 orang per 1 juta orang. Angka itu jauh sekali dibandingkan Malaysia yang telah melakukan tes sebanyak 417.767 orang per 1 juta orang atau Thailand kepada 116.190 orang per 1 juta orang.

“Artinya angka positivity rate kita yang saat ini terus di atas 30%, bahkan sempat mencapai hampir 52% dikarenakan sangat rendahnya tes. Jumlah tes yang rendah membuat penularan sebenarnya di masyarakat tidak semuanya terdeteksi,” ucap Felly.

Menurutnya, Komisi IX DPR telah menginstruksikan Kementerian Kesehatan agar segera merealisasikan anggaran testing dan tracing tahun 2021 sebesar Rp 9,9 triliun. Felly menyebut anggaran pengadaan PCR sebesar Rp 454,34 miliar masih bisa direalisasikan sebesar Rp 25,4 miliar (5,6%), bahkan anggaran penyediaan rapid test juga belum disampaikan angka realisasinya.

“Komisi IX DPR secara intensif akan mengawasi realisasi anggaran untuk memastikan alat testing tersedia dan didistribusikan masyarakat di daerah,” tambah Felly.

