Indonesia Jadi Tuan Rumah Simposium Kanker Payudara 2021

Rabu, 7 Juli 2021 | 14:13 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia akan menjadi tuan rumah Forum The Southeast Asia Breast Cancer Symposium (SEABCS) 2021 atau ke-5 akan digelar selama selama 2 hari yaitu 31 Juli - 1 Agustus 2021. Simposium ini diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI).

Ketua YKPI, Linda Agum Gumelar mengatakan, SEABCS ke-5 ini mengangkat tema "putting patients to the hearts of cancers control" atau menempatkan pasien sebagai yang utama dalam penanganan kanker.

“SEABCS adalah sebuah forum global berkumpulnya para tenaga medis profesional di bidang kanker payudara, komunitas-komunitas kanker payudara, pasien, penyintas, bidan, tenaga kesehatan, dan wakil pemerintah,” kata Linda dalam siaran pers diterima Beritasatu.com, Rabu (7/7/2021).

Linda menyebutkan, sejak tahun 2016, SEABCS rutin menggelar pertemuan regional tatap muka. Khusus tahun ini SEABCS mengadakan pertemuan secara daring untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Linda, kanker payudara tahap lanjut masih menjadi persoalan kesehatan global yang membutuhkan perhatian dari seluruh masyarakat dan pengambil kebijakan. Mengacu data Globocan, tahun 2020 ada 44,2 per 100.000 kasus baru per tahun.

Di Indonesia, dari 260 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 65.800 kasus kanker payudara. Data Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (Peraboi) menemukan, dari 10.000 kasus kanker payudara, sekitar 70% adalah stadium 3 dan 4.

Dikatakan dia, masalah yang dihadapi hampir semua komunitas kanker payudara di negara Asean sebenarnya hampir sama. Salah satunya terkait pemahaman tentang penyakit kanker yang minim, kesadaran deteksi dini yang rendah, menunda terapi, akses ke fasilitas kesehatan yang terbatas, hingga kebijakan pemerintah yang masih harus terus ditingkatkan dalam penanganan pasien kanke.

Menurut Linda, meskipun persoalan yang dihadapi sama, namun terkadang penyelesaiannya berbeda. “Kita banyak belajar dari berbagai komunitas di negara lain. Di Philipina misalnya, komunitas kanker payudara di sana berhasil memasukkan persetujuan dari parlemen bahwa pelayanan kanker payudara menjadi prioritas pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, komunitas di negara lain pun banyak belajar dari Indonesia. Misalnya, mereka belajar dari YKPI untuk memanfaatkan organisasi perempuan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yaitu Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) tingkat provinsi.

Kemudian tingkat kabupaten/kota ada Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Melalui merekalah antara lain, YKPI melakukan sosialisasi/edukasi tentang pentingnya skrining dan deteksi dini kanker payudara.

Linda mengatakan, selain itu, mobil mamografi milik YKPI sebagai sarana deteksi dini, adalah satu-satunya atau pertama di Asean yang menjadi contoh dan banyak diikuti negara lain.

Wakil Ketua Penyelenggara SEABCS 2021, Ning Anhar mengatakan, melalui SEABCS ini kerja sama dengan berbagai komunitas, para ahli, dan pengambil kebijakan diharapkan dapat ditingkatkan.

“Harapannya melalui SEABCS akan lahir sebuah rekomendasi yang merupakan hasil pemikiran para ahli dan peserta, yang kemudian bisa dibawa ke pembuat kebijakan masing-masing negara,” ujar Ning.

