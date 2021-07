WHO Belum Tetapkan Lambda Jadi Variant of Concern

Rabu, 7 Juli 2021 | 17:10 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Para ahli menekankan perlunya penelitian lebih lanjut tentang varian "Delta plus" dari virus corona sebelum mencapai kesimpulan apa pun. (Foto: AFP)

Jakarta, Beritasatu.com - Hingga saat ini, World Health Organization (WHO) baru menetapkan 4 varian menjad variant of concern (VoC) yakni varian Beta, Alpha, Gamma, dan Delta. Sedangkan untuk varian Lambda yang ditemukan di Peru dan menyebar di negara-negara Amerika Latin masih disebut sebagai variant of interest (VoI).

Ketua Tim Peneliti Whole Genome Sequencing (WGS) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Gunadi menjelaskan, VoI sangat banyak ditemukan termasuk varian Lambda yang dikhawatirkan naik statusnya menjadi VoC. Namun hal tersebut harus menunggu keputusan WHO.

“Harus menunggu keputusan WHO, apakah status varian Lambda ini meningkat statusnya dari variant of interest menjadi variant of concern,” kata Gunadi pada dialog Daring bertajuk “3T Ditingkatkan, Vaksinasi Dimasifkan ”, Rabu (7/7/2021).

Gunadi menyebutkan, WHO memasukan 2 kategori, yakni VoI atau mutasi yang perlu diamati dan VoC atau mutasi yang benar-benar harus secara hati-hati ditindaklanjuti. Dikatakan dia, VoI merupakan varian mutasi baru dari virus Corona itu bisa memberikan dampak minimal pada populasi, yaitu gampang membentuk klaster, transmisinya lokal, dalam populasi.

Kemudian statusnya meningkat menjadi VoC apabila VoI memberikan dampak yang lebih signifikan kepada kesehatan masyarakat secara global. Misalnya, transmisi atau menular lebih cepat, lebih ganas sehingga terinfeksi akan lebih parah, dan mempengaruhi protokol kesehatan, alat diagnostik, vaksin, dan mempengaruhi respons imun.

“Indonesia dikejutkan dengan varian Delta bahwa sesuatu yang awalnya dideteksi di India ternyata terdeteksi juga di Indonesia yang transmisinya jelas lebih cepat dibandingkan varian-varian sebelumnya,” ucapnya.

Gunadi menyebutkan, varian Delta ini ditetapkan WHO sebagai VoC pada pada 31 Mei 2021. Pasalnya, varian ini secara global mempengaruhi dampak signifikan terlihat dari transmisi lebih cepat dan dianggap mempengaruhi respons imun manusia baik meski telah divaksinasi.

