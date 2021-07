Peneliti: Varian Delta Dominasi Kasus Covid-19 di Indonesia

Rabu, 7 Juli 2021 | 17:36 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Peneliti Whole Genome Sequencing (WGS) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Gunadi mengatakan, dari pemeriksaan sampel kasus Covid-19 menggunakan WGS, Varian Delta sudah ditemukan 17,7% di Indonesia.

“Artinya itu sudah cukup menggambarkan dominasi dari Varian Delta di Indonesia, sedangkan Varian Alpha dan Beta sangat kecil proporsinya di bawah 2%,” kata Gunadi pada dialog Daring bertajuk “3T Ditingkatkan, Vaksinasi Dimasifkan”, Rabu (7/7/2021).

Oleh karena itu, Gunadi menyebutkan, eskalasi kasus Covid-19 saat ini di Indonesia salah satunya diduga karena Varian Delta sudah mendominasi di Indonesia.

BACA JUGA WHO Gunakan Huruf Yunani untuk Penamaan Varian Covid-19

Sebagaimana diketahui, Varian Delta ini transmisi sangat cepat, sehingga berdampak pada penanganan Covid-19. Hal ini berkaca dari India, di sana terlihat eskalasi kasus Covid-19, kasusnya yang terjadi April-Mei 2021 terdapat 300.000-400.000 kasus per hari.

Selain Delta, Gunadi menyebutkan, hingga saat ini, World Health Organization (WHO) baru menetapkan 4 varian menjad variant of concern (VOC) yakni Beta, Alpha, Gamma, dan Delta. Sedangkan varian lain masih menjadi perhatian atau variant of interest (VOI).

Khusus untuk Varian Gamma, Gunadi menegaskan, hingga saat ini belum ditemukan di Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com