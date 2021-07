Kemkes Ungkap Varian Delta Picu Laju Penularan Kasus Covid-19

Rabu, 7 Juli 2021 | 17:41 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan peningkatan kasus aktif harian sangat tinggi saat ini apabila dibandingkan dengan situasi pada Desember dan Januari 2021. Peningkatan kasus aktif harian Covid-19 tersebut dipicu oleh dominasi varian Delta.

BACA JUGA Kemkes: Penularan Varian Delta 10 Kali Lipat Lebih Cepat

Nadia menyebutkan, dari hasil pemeriksaan World Health Organization (WHO) per Rabu (7/7/2021) terdapat 553 varian setelah diperiksa baik itu varian of concern (VoC) yakni Beta, Alpha, Gamma, dan Delta maupun variant of interest (VoI).

“Kita melihat sampai saat ini dari 553 kasus pemeriksaan WGS ini 436 itu adalah varian Delta. Varian Delta ini penularan sangat cepat kalau dibandingkan dengan virus varian yang awal dari Wuhan hanya 2,5 atau 3 kali penularannya, tetapi kalau dibandingkan dengan varian Delta ini bisa 5 sampai 8 kali,” paparnya.

Oleh karena itu, Nadia mengimbau semua pihak untuk menjadikan situasi ini kewaspadaan dan perhatian bersama. Salah satunya, masyarakat diminta untuk mematuhi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat maupun mikro.

Dikatakan Nadia, penerapan PPKM daruratini sisi hulunya memegang peran penting harus mampu memutus rantai penularan dari sisi hulu. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada orang yang sudah terinfeksi dan butuh pelayanan dengan kondisi yang berat ataupun kritis itu betul-betul maksimal bisa terlayani.

BACA JUGA 249 Kasus Varian Delta Sudah Terdeteksi, Terbanyak di Pulau Jawa

“Apa yang terjadi sekarang jumlah kasus yang sangat besar tidak memberikan kesempatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan untuk bisa menangani secara optimal. Karena begitu besar beban saat ini harus mereka kerjakan,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com