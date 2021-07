Kemkes: Varian Delta Mendominasi, Daya Penularan Lebih Tinggi 4-8 Kali Lipat

Rabu, 7 Juli 2021 | 20:43 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyatakan, varian Delta (B1617+) saat ini mendominasi kasus di Indonesia dengan distribusi terbanyak di Pulau Jawa. Lonjakan kasus yang terjadi saat ini juga sebagian besar disebabkan oleh varian Delta yang memiliki daya penularan 4-8 kali lipat lebih tinggi.

“Dari data GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) menunjukkan ada 553 variant of concern dimana terbesar adalah varian Delta. Kita mendeteksi ada 436 varian Delta di Indonesia. Jadi dominasinya sangat besar,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemkes, Siti Nadia Tarmizi, dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertemakan “Upaya Menyelamatkan Anak Indonesia dalam Pandemi” yang digelar secara virtual, Rabu (7/7/2021).

Nadia menjelaskan, hasil rekap sekuens variant of concern (VoC) di Indonesia sampai tanggal 22 Juni 2021 menunjukkan terdapat 553 sekuens VoC terdiri dari 51 varian Alpha atau B117 (9,2%), 57 varian Beta atau B1351 (10,3%), 436 varian Delta atau B1617.2 (78,8%), 2 varian Iota, 5 varian Eta, dan 2 varian Kappa.

“Padahal kita tahu, varian Delta ini baru ditemui bulan April lalu. Varian Afrika Selatan (B1351) dideteksi Januari lalu, tapi di Indonesia tidak terlalu besar. Varian Delta lebih cepat menular juga tingkat keparahan lebih tinggi,” ujar Nadia.

Nadia mengatakan, varian Delta atau B1617+ yang berasal dari India, menunjukkan 30-40% lebih menular daripada B117, serta memperlihatkan adanya penurunan kemampuan peningkatan antibodi netralisasi dibandingkan dengan varian lain pada orang yang telah divaksinasi lengkap.

“Varian Delta ini lebih cepat menular 4-8 kali dibandingkan varian lama. Ini menjadi perhatian kita semua terutama karena jumlah kasus menjadi luar biasa, lebih cepat menyerangnya,” kata Nadia.

Nadia menambahkan, data sebaran varian Delta B1617.2 tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (195 kasus), diikuti oleh Jawa Barat (102 kasus), Jawa Tengah (80 kasus), dan Jawa Timur (13 kasus). Untuk varian B117 dari Inggris, Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki 33 kasus.

Nadia mengingatkan, varian Delta menular lebih cepat diantara anak-anak usia sekolah. Selain itu, penularan varian Delta menyebabkan hasil CT Value lebih rendah dan periode infeksius (viral shedding) lebih panjang.

“Ini penting mengingatkan bagi kita orangtua untuk mengurangi keterpaparan anak-anak terhadap laju penularan varian Delta,” kata Nadia.

